Литва и Польша проведут военные учения в уязвимой для нападения России зоне

Литва и Польша запланировали провести в этом году совместные военные учения с целью усиления защиты Сувалкского коридора – территории, которая одновременно соединяет территорию балтийских стран с Польшей и остальными странами НАТО, а также разделяет Беларусь и Калининградскую область РФ. Учения могут состояться уже в апреле.

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Об этом изданию Delfi сообщили президенты Литвы и Польши Гитанас Науседа и Анджей Дуда. Последний в воскресенье посетил Вильнюс, где встретился с литовским коллегой.

Президенты обсудили необходимость усиления военного сотрудничества между двумя государствами и обороны Сувалкского коридора ввиду угрозы со стороны РФ.

"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне отреагировал на желание провести совместные учения в этом регионе. Мы уже говорим об очень конкретной дате, вероятно, это может произойти в апреле. Но давайте не забывать, что Сувалкский коридор также является неотъемлемой частью стратегических планов НАТО, и, конечно, не только мы говорим о нем и его обороноспособности", – сказал Неуседа.

Дуда отметил, что Польша очень серьезно относится к обороне Сувалкского перешейка и что для этого уже приняты необходимые меры.

Ранее мы писали о том, что Эстония, Латвия и Литва создадут эшелонированную линию обороны из 600 бункеров на границе с Россией и Беларусью.

Как сообщал OBOZ.UA:

– НАТО 22 января начала самые большие военные учения за последние десятилетия под названием "Стойкий защитник 2024" (Steadfast Defender 2024), которые продлятся до конца мая. Последние подобные учения НАТО прошли еще во времена "холодной войны" в 1988 году.

– В России тем временем пытаются представить оборонные учения НАТО как провокацию и агрессию. В министерстве иностранных дел страны-агрессоры обвинили Альянс в продолжении "демонстрации силы" на "пороге России".

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