Загадочная Мелания, стильные Байдены и 'зигующий' Маск: самые яркие моменты с инаугурации Трампа. Фоторепортаж

В понедельник, 20 января, в ротонде Капитолия в Вашингтоне прошла инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. За этим событием следили по всему миру, обсуждая в сети фото с мероприятия, на которых отличились сам глава государства, первая леди Мелания Трамп и миллиардер Илон Маск.

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Странные жесты последнего стали едва ли не самыми обсуждаемыми в сети. OBOZ.UA собрал самые яркие моменты с инаугурации Дональда Трампа и делится ими с читателями.

Жена Трампа Мелания выбрала в этот день очень сдержанный и стильный образ в черно-белых тонах, который завершила кожаными перчатками и шляпой. Полы последней едва не помешал новому президенту поцеловать первую леди.

Дональд Трамп улыбался, принося присягу, а затем выступил с речью.

Американский миллиардер Илон Маск, активно поддерживавший Трампа во время его кампании, тоже выступил на инаугурации. В конце он сделал странный жест, который многим напомнил нацистское поздравление.

46-й президент Штатов Джо Байден и уже бывшая первая леди Джилл Байден пришли на инаугурацию Трампа в фиолетовом. Этот цвет символизирует двухпартийный альянс в американской политике.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января 2025 года избранный президент Дональд Трамп официально стал 47-м в истории главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Мы вели онлайн-трансляцию его инаугурации.

Во время нее Трамп сделал ряд заявлений о мигрантах, ценах на энергоносители, войны и покорения Марса – OBOZ.UA собрал основные положения инаугурационной речи президента Штатов.

После принесения присяги Дональд Трамп уже успел подписать первые указы. Отмечалось, что документы не вызывали споров у присутствующих в Овальном кабинете.

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