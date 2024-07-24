Выборы президента США: стало известно, когда пройдут дебаты Трампа и Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп объявил о намерении провести дебаты с вице-президентом Камалой Харрис. Он также выразил готовность к нескольким таким встречам.

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Первая из них должна пройти 10 сентября. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что дебаты, намеченные на 10 сентября, будет вести телеканал ABC News. Недавно Трамп настаивал на том, чтобы прения проводил "консервативный канал" Fox News, называя ABC "шутом".

Однако во время телефонной конференции с журналистами Трамп подтвердил свою готовность участвовать в дебатах с Харрис, независимо от телеканала, и добавил, что он "готов провести больше, чем одни дебаты".

Хотя Трамп выразил недовольство программой ABC, которую он просмотрел в понедельник и которая, по его мнению, благоприятна для президента Джо Байдена и Камалы Харрис, он подчеркнул важность дебатов для президентской гонки.

"Я считаю, что, независимо от того, вы выдвигаетесь от демократов или республиканцев, проведение дебатов - это обязательное условие", - сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA:

21 июля Байден снял свою кандидатуру по выборам президента США, объяснив, что это "в интересах партии и страны". Он также выразил поддержку Камали Харрис как кандидату от демократов.

Камала Харрис за первые сутки собрала $100 млн на предвыборную кампанию. Это стало самой большой суммой, собранной за 24 часа в истории президентства США.

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