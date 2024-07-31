Преимущество Харрис минимально: в США провели очередной опрос по выборам президента
Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис минимально опережает республиканца Дональда Трампа. Разрыв между кандидатами, который образовался в последние недели предвыборной гонки действующего президента Джо Байдена, исчез. Фактически кандидаты идут бок о бок: Харрис опережает Трампа лишь на один процентный пункт.
Таковы данные последнего социологического исследования, проведенного Ipsos для агентства Reuters. Более того, несмотря на то, что кандидат от демократов опередила кандидата-республиканца, она потеряла в поддержке избирателей.
В частности, опрос показал, что вице-президент Гаррис поддерживают 43% зарегистрированных избирателей, а бывшего президента Трампа – 42% (в пределах погрешности в 3,5 процентного пункта), отмечает агентство. Однако напомним, что опрос Ipsos для Reuters, проведенный на прошлой неделе, свидетельствовал о 44% поддержке Гаррис.
Таким образом женщина потеряла один процент поддержки избирателей.
Тем не менее, за последние 10 дней Харрис укрепила свои позиции и среди партийцев, и среди избирателей. Об этом свидетельствует хотя бы шквал пожертвований от доноров партии, отмечает Reuters.
"Опрос показал, что зарегистрированные избиратели предпочитают подход Трампа к экономике, иммиграции и преступности, тогда как в отношении Харрис считают, что у нее лучший план по здравоохранению", - уточняет агентство.
В общем, за последний месяц избиратели стали относиться к Харрис более благосклонно. По данным опроса, 46% избирателей относятся к ней положительно против 51%, которые относятся к ней отрицательно. В опросе от 2 июля эти показатели равнялись 40% и 57% соответственно.
А вот благоприятное отношение к Трампу за это время не изменилось. В последних опросах указанные показатели у республиканца равнялись 41% и 56% соответственно.
Как сообщал OBOZ.UA, , 21 июля Байден снял свою кандидатуру по выборам президента США, объяснив, что это "в интересах партии и страны". Он также выразил поддержку Харрис как кандидату от демократов.
В свою очередь, Камала Харрис только за первые сутки собрала $100 млн на предвыборную кампанию. Это стало самой большой суммой, собранной за 24 часа в истории президентства США.
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