Ядерный шантаж и угрозы Путина: постпред Украины в ООН объяснил, каким должен быть ответ мира

Неделю назад страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру новой баллистической ракетой, которую в РФ окрестили "Орешником". Она способна нести ядерную боеголовку, так что таким образом диктатор Владимир Путин продемонстрировал, что Россия готова убивать украинцев и такими средствами.

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Мир, в частности ядерные государства, должны отреагировать на это и осудить действия РФ. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает "Укринформ".

"Нарративы Москвы после удара, включая комментарии военного преступника Путина, в очередной раз подчеркнули намерения России убедить мировую аудиторию в своей полной неадекватности – на этот раз путем демонстрации готовности убивать украинцев не только обычными, но и ядерными средствами", – сказал он.

Украина призывает государства-члены ООН, в частности ядерные, осудить "безответственное бряцание России ядерными саблями", так как дальнейшие действия Путина будут зависеть именно от реакции мира.

"Если его шантаж увенчается успехом, а оппонент проявит слабость или готовность к умиротворению, неизбежно наступит новая и жесткая эскалация насилия и нарушений", – отметил дипломат.

Ответом на эти угрозы и ядерный шантаж Кремля должно стать усиление санкций и увеличение военной помощи Украине, которая защищает себя, свой народ и принципы Устава ООН.

Кислица добавил, что Украина не воспринимает обеспокоенность по поводу усиления способности Украины наносить удары по военным целям на территории России как якобы "эскалацию".

"Такое определение либо демонстрирует полное непонимание природы конфликта и текущих событий на местах, либо служит манипуляцией в интересах агрессора", – объяснил он.

Постпред резюмировал: Россия должна понимать, что каждая ее попытка расширить войну будет иметь последствия. Достичь этого можно двумя способами: помогая Украине и усиливая давление на РФ.

"Это должно отрезвить государство-агрессора, разрушить его планы и принудить к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, основанному на Уставе ООН, а не обманчивому умиротворению, напоминающему Мюнхен в 1938 году", – отметил Кислица.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ООН выразили обеспокоенность из-за такого "тревожного события", как удар РФ по Украине новой баллистической ракетой. Там призвали "обе стороны" прийти к деэскалации.

Удар "Орешником" по Днепру также обсудили на заседании Совета Украина – НАТО на уровне послов. Представитель Североатлантического альянса Фара Дахлалла отметила, что развертывание агрессором этого вооружения "не изменит ход конфликта и не сдержит союзников по НАТО от поддержки Украины".

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