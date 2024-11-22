'Все идет в неправильном направлении': в ООН прокомментировали российский удар по Украине баллистикой нового типа

В Организации Объединенных Наций выразили обеспокоенность из-за такого "тревожного события", как удар РФ по Украине новой баллистической (межконтинентальной) ракетой. Там призвали "обе стороны" прийти к деэскалации.

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В частности, об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, которого цитирует пресс-служба организации. Он выступил на брифинге в день российского удара по Днепру 21 ноября.

Так, Дюжаррик отметил, что российский удар по Украине баллистической ракетой средней дальности является "новым тревожным явлением".

"Все это движется в неправильном направлении", – высказался он и от имени ООН призвал "обе стороны" к деэскалации.

Напомним: утром 21 ноября Россия ударила по Днепру ракетами разных типов: к счастью, это не привело к человеческим жертвам. Управление стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ сообщило, что Украина стала первой страной в мире, против которой была применена межконтинентальная баллистическая ракета. Хотя американский чиновник в комментарии CNN утверждал, что Россия применила экспериментальную баллистическую ракету средней дальности, вероятно, РС-26 "Рубеж".

Вслед за этим российский диктатор Путин заявил, что Россия применила межконтинентальную ракету "Орешник", которую он назвал "новейшим оружием". Однако на месте попадания были найдены обломки совсем от другой российской ракеты – "Булава", которая не является новой.

По мнению аналитиков Института изучения войны, заявление Путина от 21 ноября демонстрирует, что постоянное бряцание оружием со стороны Москвы в значительной степени остается риторическим. Но ни она, ни удар баллистической ракетой "Орешник" не являются существенным изменением возможностей российского удара или вероятности применения ядерного оружия. Свои "красные линии" Кремль использует для устрашения Украины и ее западных партнеров после того, как они предоставили ей разрешение бить по РФ дальнобойным западным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне утверждают, что баллистическая ракета "Орешник", которую Россия запустила 21 ноября по Днепру, не является межконтинентальной. Однако там подтвердили, что она действительно создана на базе МБР "Рубеж".

В Польше отреагировали на запуск Россией этой ракеты по Украине и назвали такой шаг агрессора "значительной эскалацией" войны. Глава МИД страны Радослав Сикорский подчеркнул, что это требует ответной реакции мира, а также усиления военной помощи Киеву.

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