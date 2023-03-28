Ядерный блеф Путина как признак провалов на фронте и последний инструмент шантажа Запада

25 марта российский президент Владимир Путин неожиданно для многих раскрыл планы по возможному размещению тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь, для чего к середине лета должно быть завершено строительство специального хранилища.

Видео дня

Мир предостерегает Россию и не поддается ядерному шантажу

Данное заявление главы Кремля вызвало сдержанную, но адекватную реакцию со стороны европейских и мировых лидеров. Так, по словам представителей Пентагона, мы видели сообщения об заявлении России и будем следить за этой ситуацией. Мы не видели никаких оснований корректировать нашу стратегическую ядерную позицию, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО".

Подобные слова прозвучали и от генсека НАТО Йенса Столтенберга: "НАТО проявляет бдительность, мы внимательно следим за ситуацией. Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную".

В частности, Польша, для которой ядерное оружие в Беларуси становится дополнительным вызовом безопасности, призвала Запад "спокойно, но жестко" ответить на ядерную риторику Путина. Так, польский министр по делам Европейского Союза Шимон Шинковский советует "сохранять спокойствие по поводу ядерного оружия Беларуси" и называет заявление Путина "элементом эскалации".

Планы Путина нарушают договоренности с Китаем о недопустимости ядерных рисков

Однако наибольший интерес вызвала несколько опоздавшая, но не менее принципиальная позиция Китайской Народной Республики, лидер которой недавно посетил Москву с официальным визитом. Это неудивительно, ведь по итогам этой встречи была выражена уверенность в необходимости уменьшения рисков ядерной эскалации в мире. Поэтому противоположные по содержанию заявления, можно предположить, возмутили официальный Пекин, пока ограничился сдержанным призывом.

Так, Министерство иностранных дел Китая подчеркнуло необходимость сосредоточить усилия на поиске мирного урегулирования конфликта в Украине и найти способ разрядки напряженности. По словам пресс-секретаря МИД КНР Мао Нин "в январе прошлого года лидеры государств, владеющих ядерным оружием, выступили с общим заявлением, в котором говорилось, что невозможно выиграть или вести ядерную войну, также отмечалось, что следует избегать войн между государствами, которые имеют ядерное оружие и снижать стратегические риски". Кроме того, представительница китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Не менее интересно мнение по поводу одного из ведущих китайских военных аналитиков: "Решение Путина усложнит Пекину реализацию мирного плана. Ожидается, что ряд европейских лидеров посетит Пекин, чтобы призвать его оказать давление на Москву. Размещение Россией ядерного оружия в Беларуси между Москвой и Западом и усложнит продвижение мирного плана. Китай бесспорно продолжит свои усилия по продвижению переговоров, но Путин явно пытается получить больше рычагов влияния, прежде чем вернуться к переговорам. План Путина по размещению ядерного оружия не соответствует его обязательствам, содержащимся в китайско-российском коммюнике". Следовательно, данная ситуация все больше становится похожей на оценку нашего издания об откровенно неудачных переговорах Путина и Си Цзиньпина неделю назад.

У Путина заканчиваются инструменты для ведения войны – в ход снова идет ядерный шантаж

Итак, можно согласиться с мнениями многих экспертов, что последние заявления Путина похожи на блеф в длительной игре ядерного шантажа Запада. Ведь, кажется, это остается единственным доступным инструментом Кремля на фоне военных неудач оккупационной армии на территории Украины. Стоит отметить, что в военном плане вероятное размещение ничего не меняет – ядерные силы России уже давно присутствуют в Калининградской области, еще ближе к Европе, чем Беларусь, а Украина и без того имеет общие границы с РФ, поэтому угрозы вероятны и актуальны именно оттуда. Появление носителей ядерного оружия и боеприпасов только сделает территорию Беларуси и населения актуальной целью сил сдерживания НАТО, в том числе и ядерных, а также нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия. Как видим, кремлевский диктатор снова выбирает худшее решение из всех возможных, стремительно разрушая свой имидж в глазах своих партнеров или нейтральных стран из Азии, Африки и Латинской Америки.

Кроме того, в настоящее время это больше похоже на потенциальную возможность, цель которой хоть как-то запугать коллективный Запад, но, как показывает опыт этой войны – бесполезно. Не исключено, что до реального размещения дело не дойдет, ведь Беларусь так или иначе, но другое государство, и при определенных обстоятельствах есть риски потерять ядерные боеприпасы. Поэтому в будущем следует ожидать подтверждения реальности появления ядерного оружия на территории Беларуси от лучших мировых разведок или (что вероятнее) опровержения.