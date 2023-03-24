Китай закрепляет вассальную зависимость России: Си Цзиньпин окончательно получил рычаги полного влияния

Неожиданно для многих широко разрекламированный визит Главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию завершился утром 22 марта, причем не состоялись традиционная совместная пресс-конференция лидеров обеих стран и некоторые другие, запланированные ранее, мероприятия.

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По мнению издания Bloomberg, итоги визита намекают на "отсутствие прогресса в заключении крупных энергетических соглашений, а также конкретики в других сферах экономического сотрудничества, а также свидетельствуют об определенных колебаниях Китая относительно того, стоит ли сближаться с Россией".

Визит Си в Москву – инструмент усиления имиджа обоих лидеров

Похоже, что обе стороны – как китайская, так и российская – умело использовали факт визита для нужд внутренней пропаганды и повышения собственного имиджа как в глазах своего населения, так и для усиления впечатлений от своих успехов на внешнеполитической арене. Как видно, китайский лидер активно пытается войти в роль "глобального миротворца", сигнализируя своим потенциальным союзникам в Азии, Африке и Латинской Америке об исключительных мирных намерениях КНР. Российское руководство, напротив, пыталось убедить свой электорат в безусловной поддержке Пекином внешней политики Москвы, активно пиарило "масштабные экономические соглашения" и даже намекало на возможные поставки оружия китайским партнерам. Однако к реальным достижениям Владимира Путина в этой встрече можно отнести разве что тонкие восточные лести в свой адрес и веру в сохранение им своей власти в ближайшие годы. В частности, Си Цзиньпин убежден, что российский народ поддержит Путина на президентских выборах в 2024 году: "Благодаря вашему сильному лидерству Россия за последние годы достигла значительного прогресса в достижении процветания страны. Я уверен, что российский народ будет решительно поддерживать вас в ваших добрых начинаниях".

Китай устанавливает "монополию покупателя" на российских рынках

Фактически итоги визита больше похожи на закрепление официальным Пекином все более глубокой и широкой зависимости Российской Федерации от КНР. Можно с уверенностью констатировать, что почти полный разрыв экономических и политических связей с Западом не оставляет Кремлю никаких вариантов, как переориентироваться на Восток, причем как в импорте, так и в экспорте своих товаров, но главное – ресурсов. Сейчас Китай разыгрывает очень выгодную комбинацию, которая в экономике называется "монополия покупателя". Используя чрезвычайно высокую зависимость российской экономики от экспорта энергоносителей, КНР после потери европейских рынков становится фактически главным покупателем российских нефти и газа, что дает им возможности диктовать любые условия, включая цену и объемы поставок.

В свою очередь Россия будет вынуждена принимать все условия, ведь отказ от них будет означать фактический коллапс нефтяного и газового сектора, ведь превышение добычи без продаж сначала приведет к заполнению всех хранилищ, а затем – к необходимости консервации месторождений и закрытию трубопроводов, что, в свою очередь, приведет к краху государственного бюджета России

Энергетический сектор России оказывается почти в полной зависимости от Китая

Поэтому одним из самых больших провалов двусторонней встречи лидеров КНР и РФ аналитики считают отсутствие договоренностей по наращиванию объемов поставок газа и ускорению строительства нового газопровода "Сила Сибири-2". Именно он, по российским планам, в будущем может частично компенсировать потерю европейских газовых рынков. Как считают мировые экономические эксперты, "дополнительный газ из России не нужен Китаю, особенно после экономического спада, вызванного карантином", о чем недавно уже писало наше издание.

Поэтому Си Цзиньпин продолжает аккумулировать в своих руках рычаги влияния на российское руководство и его экономику, что только усугубит позиции Китая в будущем противостоянии с глобальным Западом.

Итак, вопреки громкому пиару в российских СМИ, визит лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Москву не принес желаемых результатов, кроме общих намерений продолжать развивать экономическое сотрудничество, которое и без того было активным на протяжении многих лет. Вялая реакция Кремля на китайские мирные инициативы нарушила планы китайского лидера на громкий миротворческий эффект, что, вероятно, повлияло на достаточно сдержанные результаты других переговоров, в частности в энергетической и военно-технической сферах. Поэтому по итогам визита политическое руководство КНР лишь усилило свое влияние на ослабленную собственной агрессивной войной Российскую Федерацию, что только подчеркивает эффективность китайской дипломатии в борьбе за собственные интересы.