'Я заберу с собой легитимность': Зурабишвили заявила своим поклонникам, что уступит Кавелашвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула резиденцию, уступив ее пророссийскому политику Михаилу Кавелашвили. В то же время она назвала себя единственным легитимным органом страны и пообещала продолжить борьбу за освобождение Грузии от режима.

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Соответствующее заявление Зурабишвили сделала утром 29 декабря, выступая у резиденции на площади Орбелиани в Тбилиси перед тысячами сторонников. В воскресенье заканчиваются ее официальные полномочия президента.

Выступление Зурабишвили началось в 11 часов утра (9 по Киеву). Она поблагодарила людей, которые пришли к резиденции:

"Спасибо за то, что вы пришли сюда сегодня. ... Шесть лет назад я дала клятву, положив руку на Конституцию. Но еще – верности стране и вам. Поэтому я здесь сегодня, и эта верность не изменится – буду я во дворце или вне его. Отсюда я выйду, к вам я выйду, и буду вместе с вами".

Зурабишвили добавила, что здание резиденции "никому не принадлежит" – оно было символом, пока здесь находился легитимный президент.

"Вместе с собой я забираю легитимность, с собой я забираю флаг, с собой я забираю ваше доверие. А этот дворец мы должны вернуть Орбелиани – он принадлежит им", – сказала она.

Покидая президентский дворец, Зурабишвили пообещала подготовить план по выходу из политического кризиса, дальше бороться против режима в качестве легитимной президентки, посетить регионы Грузии и зарубежные страны для обсуждения ситуации и встретить Новый год на проспекте Руставели вместе с протестующими.

"У нас есть любовь к стране, мы любим друг друга, и именно поэтому мы победим", – сказала она.

В то же время в здании парламента состоялась инаугурация Кавелашвили – шестой президент Грузии принял присягу и официально вступил в должность.

Его полномочия в настоящее время признали только пять стран и правящая пророссийская партия "Грузинская мечта".

Зурабишвили, оппозиционные партии Грузии, а также часть международных партнеров считает его назначение Кавелашвили нелегитимным.

"Грузинская мечта" утверждает, что соблюдены все правила и законы.