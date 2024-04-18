'Я это предвидел': Илон Маск 'отличился' новым заявлением по Украине после скандальной статьи Politico

Американский миллиардер Илон Маск отличился очередным скандальным заявлением о российско-украинской войне. На этот раз изобретатель выдал, что якобы предвидит поражение Украины.

При этом Маск заявил, что исход войны в пользу России легко предвидеть. Об этом он заявил в социальной сети Х.

Блогер Ян Чеонг опубликовал у себя на странице скрины со статьями американского издания Politico, где решил сравнить видение войны в Украине ранее и сейчас. Журналисты писали, что Украина побеждает и меняется, однако недавно выкатили скандальную статью, в которой решили, что Украина якобы потерпит поражение в войне с РФ.

В свою очередь Илон Маск заявил, что исход войны в пользу страны-агрессора России якобы было легко предсказать. Также он похвастался, что предвидит поражение Украины.

"Легко предсказать. На самом деле, я это предсказал", – заявил Маск.

Таким образом Маск отреагировал на статью Politico, в которой шла речь о том, что Украина "скатывается к катастрофе" и что диктатор Владимир Путин "никогда не был так близок к своей цели".

Напомним, американский бизнесмен и владелец соцсети Х Илон Маск призвал к переговорам между Украиной и страной-агрессором РФ. Такой комментарий он оставил под сюжетом The Sun о войне в Украине.

Ранее Маск попал в новый скандал, заявив, что не видит смысла существования НАТО после распада СССР. Такие высказывания спровоцировали бурную реакцию сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!