Маск выдал очередную порцию бреда об Украине: посоветовал сосредоточиться на обороне Одессы

Американский бизнесмен и владелец соцсети Х Илон Маск снова призвал к переговорам между Украиной и страной-агрессором РФ. Такой комментарий он оставил под сюжетом The Sun о войне в Украине.

В сообщении Маск отметил, что война, если ее не прекратить, приведет к тому, что захватчики дойдут и оккупируют все территории вплоть до реки Днепр, а затем "Одесса тоже падет". Поэтому вопрос только в том, останется ли у Украины выход к Черному морю, считает бизнесмен.

По мнению Маска, Украина, не имея преимущества в бронетехнике или в воздухе, зря "атаковала большую армию, которая имела глубокую оборону, минные поля и более сильную артиллерию".

Однако бизнесмен считает, что у России нет шансов захватить всю Украину. "Чем дольше будет продолжаться война, тем больше территории захватит Россия, пока не дойдет до трудно преодолеваемого Днепра. Однако, если война будет продолжаться достаточно долго, Одесса тоже падет", – уверен бизнесмен.

"Я рекомендую урегулирование путём переговоров до того, как это произойдет", – добавил Маск.

Как сообщал OBOZ.UA, Маск попал в новый скандал, заявив, что не видит смысла существования НАТО после распада СССР. Такие высказывания спровоцировали бурную реакцию сети.

Также он позорно подыграл Путину, заявив, что Украина якобы проигрывает войну и должна заключить с агрессором "мирное соглашение". По словам миллиардера, капитулировать Киеву якобы следовало еще год назад, вместо этого она избрала борьбу и якобы "тысячи ребят погибли ни за что".

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