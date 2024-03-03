Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск попал в новый скандал, заявив, что не видит смысла существования НАТО после распада СССР. Такие высказывания спровоцировали бурную реакцию сети – предпринимателю напомнили, что государство-правопреемник Советского Союза Россия вторглось в суверенную Украину и другие страны и представляет угрозу мировой безопасности.

Скандальный пост Маск опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) 2 марта в ответ на публикацию пророссийского IT-инвестора Дэвида Сакса. Тот заявил, что после распада СССР НАТО якобы "столкнулось с экзистенциальным кризисом", а теперь своим расширением якобы "создает враждебность" к себе.

"Это правда. Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор распались", – прокомментировал Маск.

Однако в Community Notes (функция добавления контекста в соцсети X, в частности, с целью проверки фактов) напомнили миллиардеру, что Варшавский договор был реакцией на НАТО, а не наоборот, а сам Альянс не создавался для борьбы с одним врагом. Соцсеть прикрепила это примечание к посту Маска вместе со ссылками на "Википедию" и сайт НАТО.

Бизнесмену также напомнили, что сегодня ряд стран, в том числе соседей РФ, изъявили желание вступить в НАТО, чтобы защититься от агрессии Москвы.

В ответ Маску пользователи объяснили, почему существование Альянса необходимо:

– "Да, странно, что все окружающие Россию страны решили добровольно подать заявку на вступление в НАТО. Интересно, почему",

– "Россия еще существует. Россия является угрозой мировой безопасности",

– "Потому что ядерная Россия никуда не делась, а фактически остается в плену бывшего гестапо КГБ, которое превозносит потерю советской империи",

– "Вы когда-нибудь задумывались, почему десяток стран так хотели выйти из России, что некоторые из них даже искали защиты у военного альянса?"

– "Причины существования НАТО доказываются прямо сейчас. Украина не является членом НАТО, но все еще является суверенной страной, подвергшейся вторжению России",

– "Россия имеет самый большой ядерный арсенал в мире. Россия вторглась в Украину не потому, что Украина хотела присоединиться к НАТО. Россия не хотела, чтобы Украина вступала в НАТО, чтобы она могла вторгнуться",

– "Чтобы оградить Европу от сухопутного вторжения со стороны России... Как мы сейчас видим! Только ядерное противостояние и оборонный альянс могут оградить от этого",

– "Позвольте мне показать вам, почему так много стран добровольно вступили в НАТО: Чечня (1999) / Грузия (2008) / Украина (2014) / Украина (2022)",

– В 2010 году Украина по закону стала военно-нейтральной. В 2014 году Украина была нейтральной и была захвачена и расчленена (Крым, затем восточная Украина). Это было бы невозможно, если бы Украина уже стала членом НАТО. Вы понимаете?"

– "Страны, которые присоединились к НАТО после 1991 года, явно сделали это потому, что боялись снова быть аннексированы Россией. Они захотели присоединиться и их не завербовали. Эта концепция, что НАТО расширяется без надобности, является российской пропагандой".

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Илон Макс подыграл Путину, заявив, что Украина якобы проигрывает войну и должна заключить с агрессором "мирное соглашение". По словам миллиардера, капитулировать Киеву якобы следовало еще год назад, вместо этого она выбрала борьбу и якобы "тысячи ребят погибли ни за что".

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