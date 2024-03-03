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Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

Анна Паскевич
Мир
4 минуты
957
Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск попал в новый скандал, заявив, что не видит смысла существования НАТО после распада СССР. Такие высказывания спровоцировали бурную реакцию сети – предпринимателю напомнили, что государство-правопреемник Советского Союза Россия вторглось в суверенную Украину и другие страны и представляет угрозу мировой безопасности.

Скандальный пост Маск опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) 2 марта в ответ на публикацию пророссийского IT-инвестора Дэвида Сакса. Тот заявил, что после распада СССР НАТО якобы "столкнулось с экзистенциальным кризисом", а теперь своим расширением якобы "создает враждебность" к себе.

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

"Это правда. Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор распались", – прокомментировал Маск.

Однако в Community Notes (функция добавления контекста в соцсети X, в частности, с целью проверки фактов) напомнили миллиардеру, что Варшавский договор был реакцией на НАТО, а не наоборот, а сам Альянс не создавался для борьбы с одним врагом. Соцсеть прикрепила это примечание к посту Маска вместе со ссылками на "Википедию" и сайт НАТО.

Бизнесмену также напомнили, что сегодня ряд стран, в том числе соседей РФ, изъявили желание вступить в НАТО, чтобы защититься от агрессии Москвы.

В ответ Маску пользователи объяснили, почему существование Альянса необходимо:

– "Да, странно, что все окружающие Россию страны решили добровольно подать заявку на вступление в НАТО. Интересно, почему",

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– "Россия еще существует. Россия является угрозой мировой безопасности",

– "Потому что ядерная Россия никуда не делась, а фактически остается в плену бывшего гестапо КГБ, которое превозносит потерю советской империи",

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– "Вы когда-нибудь задумывались, почему десяток стран так хотели выйти из России, что некоторые из них даже искали защиты у военного альянса?"

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– "Причины существования НАТО доказываются прямо сейчас. Украина не является членом НАТО, но все еще является суверенной страной, подвергшейся вторжению России",

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– "Россия имеет самый большой ядерный арсенал в мире. Россия вторглась в Украину не потому, что Украина хотела присоединиться к НАТО. Россия не хотела, чтобы Украина вступала в НАТО, чтобы она могла вторгнуться",

– "Чтобы оградить Европу от сухопутного вторжения со стороны России... Как мы сейчас видим! Только ядерное противостояние и оборонный альянс могут оградить от этого",

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– "Позвольте мне показать вам, почему так много стран добровольно вступили в НАТО: Чечня (1999) / Грузия (2008) / Украина (2014) / Украина (2022)",

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– В 2010 году Украина по закону стала военно-нейтральной. В 2014 году Украина была нейтральной и была захвачена и расчленена (Крым, затем восточная Украина). Это было бы невозможно, если бы Украина уже стала членом НАТО. Вы понимаете?"

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

– "Страны, которые присоединились к НАТО после 1991 года, явно сделали это потому, что боялись снова быть аннексированы Россией. Они захотели присоединиться и их не завербовали. Эта концепция, что НАТО расширяется без надобности, является российской пропагандой".

Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины
Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины
Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины
Маск заявил, что не видит смысла существования НАТО после развала СССР: ему напомнили о судьбе Украины

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Илон Макс подыграл Путину, заявив, что Украина якобы проигрывает войну и должна заключить с агрессором "мирное соглашение". По словам миллиардера, капитулировать Киеву якобы следовало еще год назад, вместо этого она выбрала борьбу и якобы "тысячи ребят погибли ни за что".

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