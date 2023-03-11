Взрывы на ''Северных потоках'': обнаружен танкер, который неделю плавал вблизи места ЧП

Греческий танкер Minerva Julie в течение недели с 6 по 12 сентября 2022 года курсировал вблизи места происшествия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2". Владельцы судна отмечают, что танкер дрейфовал неделю в ожидании инструкций по следующему рейсу.

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В то же время такая необычная остановка корабля может помочь аналитикам и следователям выяснить дополнительные подробности происшествия. Об этом сообщает Business Insider (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Аналитик из Дании Оливер Александер обратил внимание, что танкер Minerva Julie под греческим флагом направлялся на восток от Роттердама, но 6 сентября резко остановился посреди Балтийского моря. Minerva Julie оставалась там, попеременно простаивая и пересекая территорию площадью примерно 200 квадратных миль над двумя газопроводами в течение семи дней, с 6 по 12 сентября.

После необычной остановки танкер отправился в Таллинн (Эстония) перед постановкой на якорь в Санкт-Петербурге (РФ) 18 сентября. После этого, 26 сентября, произошли взрывы на "Северных потоках".

Представитель Minerva Marine подтвердил местонахождение танкера в течение 7-дневного периода посреди Балтийского моря и сказал, что судно остановилось в ожидании инструкций по следующему рейсу в соответствии со стандартной практикой судоходства.

При этом эксперты по судоходству отмечают, что в такой остановке танкера нет ничего необычного. По словам морского консультанта Стива Рихтера, корабли не всегда идут на полной скорости из точки А в точку Б.

"Например, если корабль направляется к нефтеперерабатывающему заводу в Филадельфии, у них может не оказаться свободного места для стоянки. Поэтому они могут медленно дрейфовать, чтобы убить время у побережья Делавэра по пути вверх по побережью", – сказал эксперт.

Однако аналитики говорят о подозрительном совпадении местонахождения судна и взрывов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2".

Напомним, три из четырех труб, составляющих подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" из России в Германию, были разрушены в сентябре 2022 года. В Дании позже показали видео разрушений "Северного потока-2", а в Швеции – "Северного потока-1".

Ранее сообщалось, что Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан случаем саботажа. В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

Теперь Россия планирует законсервировать поврежденные газопроводы Nord Stream в Европу, поскольку не собирается их ремонтировать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слухи о причастности Украины к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" распускаются преднамеренно. Причем такие сообщения выгодны не только России, но и ее зарубежным бизнес-партнерам, которые и могут стоять за дезинформацией.

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