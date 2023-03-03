Россия планирует законсервировать поврежденные газопроводы 'Северный поток' - Reuters

Россия собирается законсервировать поврежденные газопроводы Nord Stream в Европу, поскольку не планирует ремонтировать их. Новые заявления Москвы указывают на то, что РФ хочет переориентироваться из Европы как своего ключевого рынка газа на страны Азии.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои "российские источники", знакомые с планами РФ. Издание отмечает, что Москва не видит перспектив того, что ее отношения с Западом в ближайшем будущем улучшатся.

Газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2", каждый из которых состоит из двух труб, были построены российским государственным "Газпромом" для перекачки 110 миллиардов кубических метров природного газа в год в Германию по дну Балтийского моря.

Три трубы были повреждены взрывами в сентябре прошлого года, и теперь только одна из труб Северного потока-2 остается невредимой.

"Газпром" заявил, что технически можно отремонтировать поврежденные линии. В то же время два источника, знакомых с планами Москвы, отметили, что Россия не видит перспектив улучшения отношений с Западом в ближайшем будущем настолько, чтобы трубопроводы были нужны.

За последний год Европа резко сократила импорт энергоресурсов из России и экспорт "Газпрома" сократился почти вдвое в 2022 году. В настоящее время Россия экспортирует в Европу всего около 40 миллионов кубометров трубопроводного газа в сутки.

Один из источников утверждает, что Россия рассматривает проект как "похоронен", другие два говорят, что, хотя нет плана ремонта разорванных трубопроводов, они по крайней мере будут законсервированы для возможного восстановления в будущем.

Еще один из российских источников сообщил, что в Москве еще надеются, если морской сжиженный природный газ (СПГ) из Соединенных Штатов, который Европа использует для компенсации некоторых своих поставок из России, станет гораздо дороже, то она снова может быть готова покупать газ у России. .

Издание также отметило, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва, надеющаяся создать газовый узел в Турции вместо балтийского маршрута, больше не будет полагаться на Запад как на энергетического партнера.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкие силовики считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" дистанционно взорвали с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия.

Диверсии на "Северных потоках" произошли 26 сентября. Хотя ни один из трубопроводов не использовался при взрывах, они были заполнены газом.

Россия обвинила в этих диверсиях Запад и Украину. Однако виноватым может быть именно Кремль. Эксперты называют несколько возможных причин – от юридического обоснования для прекращения поставок газа в Европу (форс-мажор) до попыток запустить "Северный поток-2", замороженный в феврале 2022 года.