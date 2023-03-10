Взрывы на "Северных потоках": Зеленский объяснил, кому выгодны слухи об "украинском следе"

Слухи о причастности Украины к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" распускаются преднамеренно. Причем такие сообщения выгодны не только России, но и ее зарубежным бизнес-пратнерам, которые и могут стоять за дезинформацией.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Глава государства прямо опроверг причастность Украины к диверсиям на газопроводах.

"Мы не имеем к этому никакого отношения. Украинцы точно этого не делали", – заявил Зеленский.

По его словам, распространением лжи о якобы причастности Украины могут заниматься те, кто не заинтересован в введении санкций против России. "Считаю, что это неправильно, это играет на руку Российской Федерации или бизнес-группам, заинтересованным в том, чтобы не вводились мощные санкции, потому что страдает их бизнес", – отметил глава государства.

Он уточнил, что имеет ввиду бизнес-группы, которые могут и не находиться на территории РФ. "Мы сражаемся с врагом. Он один – Россия. Но еще мы сражаемся с теми, кто, кроме денег, ничего не видит. Страдает их бизнес, потому что товарооборот с государством-террористом снизился", – объяснил Зеленский.

Заявление Зеленского прозвучало после того, как газета New York Times написала о "возможной причастности" к подрыву "Северного потока-2" неких проукраинских групп. "Очень опасно, когда некоторые независимые медиа, к которым я всегда относился с уважением, делают такие шаги", – прокомментировал публикацию Зеленский.

Тогда в NYT написали, что диверсанты, взорвавшие "Северные потоки" были гражданами Украины или России, или "какой-то комбинацией обоих". "Некоторые официальные лица считают, что Украина и ее союзники имеют наиболее логичный потенциальный мотив для нападения на трубопроводы", – говорилось в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, три из четырех труб, составляющих подводные газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" из России в Германию, были разрушены в сентябре 2022 года. В Дании позже показали видео разрушений "Северного потока-2", а в Швеции – "Северного потока-1".

Германия, Швеция и Дания начали расследование инцидента, который вскоре был признан случаем саботажа. В Германии считают, что газопроводы "Северный поток" и "Северный поток-2" взорвали дистанционно с помощью выпущенного с корабля устройства. При этом главный подозреваемый – Россия. Сама же РФ ожидаемо обвинила в этих диверсиях Запад и Украину.

Теперь Россия планирует законсервировать поврежденные газопроводы Nord Stream в Европу, поскольку не собирается их ремонтировать.

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