Взгляды американцев на помощь Украине разделились: о чем свидетельствуют данные опроса

Взгляды американцев относительно того, обязаны ли США помогать Украине защищаться от российской агрессии, разделились практически пополам. При этом среди сторонников Демократической партии свою ответственность ощущают почти две трети опрошенных, тогда как среди избирателей Республиканской партии так считает только каждый третий.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса Pew Research Center, проведенного в первую неделю июля. Интересно, что почти 30% опрошенных убеждены: США оказывают Украине слишком много помощи.

Согласно результатам опроса, проходившего в США с 1 по 7 июля 2024 года, мнения американцев о поддержке Украины разделились практически пополам.

Так, 48% опрошенных полагают, что США обязаны помогать Украине в противостоянии российской агрессии. 49% убеждены, что их страна не должна поддерживать нашу.

То, насколько американцы привержены продолжению поддержки Украины, прямо коррелирует с их политическими взглядами. Так, среди республиканцев противников помощи Украине набралось 62%. С демократами и избирателями Демократической партии ситуация диаметрально противоположная: 63% опрошенных считают, что США обязаны оказывать такую помощь для защиты от российской агрессии. Их поддерживают лишь 36% республиканцев.

Да и в оценке объемов помощи мнения разделились. 29% американцев считают, что США оказывают Украине слишком много помощи. Почти столько же, 26% считают, что поддержка осуществляется в достаточных объемах. В только 19% убеждены, что помощь недостаточна. Четверть опрошенных – не определились по этому вопросу.

Среди демократов достаточной предоставляемую помощь считают 36%, еще 27% придерживаются мнения, что поддержка недостаточна. О том, что Штаты помогают слишком много, говорят лишь 13% сторонников Демократической партии.

В то же время среди республиканцев в чрезмерности помощи убеждены почти половина опрошенных: 47%. О достаточных объемах поддержки заявили 18% представителей этих политических убеждений, а еще 12% избирателей Республиканской партии считают помощь недостаточной.

В то же время, от политических убеждений зависит также оценка уровня угроз российской агрессии против Украины для интересов США. Главной угрозой войну в Украине назвали 45% демократов (в марте 2022 года так считала половина избирателей Демократической партии США, год назад этот показатель снижался до 38%).

Разделяют мнение о том, что российско-украинская война является главной угрозой для интересов США, 26% республиканцев (в начале полномасштабной войны этот показатель был вдвое выше – 51%).

Напомним, ранее стало известно, что в США провели очередной опрос по выборам президента. Согласно его результатам, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис минимально опережает республиканца Дональда Трампа. Фактически кандидаты идут бок о бок: Харрис опережает Трампа только на один процентный пункт.