Блог | День учителя со слезами на глазах, или О ликвидаторах национального образования
О НАШЕМ образовательном ПРАЗДНИКЕ со слезами на глазах.
Коротко о моей учительской карьере.
Так случилось, что в свое аспирантское время я имел честь работать учителем истории и обществоведения в Киевской художественной школе имени Тараса Шевченко. Впоследствии и в университетский период, и во время парламентской деятельности, поддержка педагогов была для меня одним из главных приоритетов.
Далее текст на языке оригинала.
Наші, у розумінні Фонду "Рідна країна", просвітницькі проекти (без бюджетних коштів) для освітян.
- 50 документальних фільмів із циклу "7 ЧУДЕС УКРАЇНИ" для навчальної та виховної роботи, зокрема й для вчителів історії та географії;
- Аудіо проекти "ЖИВІ ГОЛОСИ: класика української літератури", "ЛЕБЕДІ МАТЕРИНСТВА: живий голос Василя СИМОНЕНКА", "ГОЛОВНІ ПІСНІ та МЕЛОДІЇ УКРАЇНИ"… - для вчителів української мови та літератури;
- "СЛУХАНКА для УКРАЇНСЬКОЇ МАЛЕЧІ", де на двох дисках зібрані 77 музичних творів: від ігор та лічилок до колядок і щедрівок - для вчителів початкових класів та дошкільних закладів;
- Навчальний посібник "УКРАЇНА: історія КОНСТИТУЦІЇ" - для вчителів правознавства;
- Довідник "АБЕТКА української політики" - для вчителів, старшокласників та студентів, який щорічно виходив з 1997 до 2004 року;
- Науково-популярне видання "ТЕОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОХАННЯ" - для вчителів української літератури;
- Постійно діючий проект "ЗДОРОВИМ і СПОРТИВНИМ БУТИ МОДНО" - для вчителів фізичного виховання, в результаті якого передано тисячі мʼячів та іншого спортивного інвентаря для шкіл;
- Наша "УКРАЇНСЬКА КНИГА - ДІТЯМ УКРАЇНИ" забезпечила надходження десятків тисяч книг до шкільних та сільських бібліотек країни;
- "УКРАЇНСЬКИЙ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, СКОВОРОДИНІВСЬКИЙ щорічники"( виходить з 2011 року) - для історико-просвітницької та виховної роботи у школах та вишах;
- "АЛЬБОМИ ШЕВЧЕНКА", просвітницькі книжкові закладки, екологічні проекти, літературні конкурси… і ще багато іншого для нашої НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ та її головних дійових осіб - ВЧИТЕЛІВ.
Парламентська підтримка освіти.
За час своєї депутатської діяльності я мав честь:
– сприяти поверненню державного боргу вчителям по 57 статті Закону "Про освіту" щодо щорічної грошової винагороди;
– гарантувати право сільським вчителям на безоплатне отримання у приватну власність земельної ділянки (співавтор Закону);
– боротися за належне фінансування освіти і науки;
(Для інформації.
Саме мій публічний протест проти владного бюджету-2016, де суттєво скоротили фінансування освіти, науки, культури, екології, соціальних програм …призвів до втрати депутатського мандату);
– захищати сільські школи від проектів масового закриття та обʼєднання…
НАВІЩО я про це НАГАДУЮ?
Бо є таке неписане правило:
а чи маєте Ви МОРАЛЬНЕ ПРАВО вітати нині ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ?
Тож я таке право МАЮ, а нинішні освітянські керманичі – НІ.
Сьогоднішнє керівництво Міністерства освіти, а це на хвилиночку – міністр і 9 заступників та низка інших державних освітянських структур скоріше ЛІКВІДАТОРИ національної освіти, аніж її оборонці.
Спочатку вони оголосили нашу національну систему освіти неефективною і неправильною, а потім взялися за її знищення.
Атака на національні університети, спроба призначати своїх керівників, незаконні проекти так званої корпоратизації та можливості приватизації вузів - це вже системна політика шкідництва від МОН. Натомість іншою рукою надається сприяння приватним вузам із сумнівною репутацією. Чого варте лише рішення про відкриття ще 3 вузів для приватного Університету Ківалова із правом готувати правоохоронців та юристів й плани державного фінансування цих приватних вузів?!
Інший проект – повної ліквідації сільських шкіл від влади, це по суті проект ЗНИЩЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА й продовження політики часів Кагановича-Сталіна, які насильно проводили колективізацію та заганяли селян на роботу у русифіковані міста.
Більш за те, антиосвітянську Постанову КМУ про закриття з 1 вересня 2025 року ВСІХ шкіл, де менше 45 учнів, вже кинулися виконувати численні місцеві чиновники, яким на чималі заплати і премії грош в бюджеті є, а на школи бракує. Так, лише чиновники Тетіївської ОТГ, що на Київщині, вже нині попри протести вчителів і батьків закрили 8 шкіл. Можемо лише уявити, яке ОБЕЗЛЮДНЕННЯ українського СЕЛА, розпочнеться із наступного навчального року і, зрозуміло, подальший виїзд закордон.
Я вже мовчу про те, що ці ж таки МОНівські ліквідатори паралельно створюють іншу проблему:
в початкових класах містечок та міст утворюються класи по більш як 30, а то й 40 дітей. Можна лише уявити, як там працюється вчителям.
І найголовніше – про оплату вчителів, які ще в 2020 році чекали на свої гарантовані і справедливі 4 тисячі доларів.
Влада переконливо доводить, що грошей для вчителів, як не було до воєнного стану так немає і нині. Тому 12 тисяч гривень (менш як 300 доларів), та й то не для всіх, буде і в 2025 році.
Попри це, сьогодні ВСІ освітні владці будуть вітати Вас із професійним СВЯТОМ, яке для більшості працівників освіти стало СВЯТОМ зі СЛЬОЗАМИ на ОЧАХ!
ТРИМАЄМОСЯ і ШАНУЙМОСЯ, бо ми того ВАРТІ