Война Израиля и Ирана: действительно ли она неизбежна и как это касается Украины

9 марта по сети интернет разлетелась информация о том, что Израиль в скором времени начнет военную операцию против Ирана. Якобы об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в Израиле после встречи с израильским премьером Беньямином Нетаньяху. На самом деле, Остин ничего подобного не говорил, а лишь заявил о том, что США не позволят Ирану получить ядерное оружие. Без конкретики – как именно не позволят.

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А пока мир обсуждает заявление Остина, OBOZREVATEL разбирался – действительно ли есть предпосылки для полноценной войны между Израилем и Ираном и как ситуация вообще дошла до этой точки.

Израиль против арабского мира

После того, как в 1948 году на политической карте мира возникло еврейское государство Израиль, соседние арабские страны объявили ему войну, которая в том или ином виде продолжается до сих пор. С подписанием мирного соглашения с Египтом в 1979-м и Иорданией в 1994-м число вражеских Израилю государств сократилось, однако некоторые конфликты продолжают тлеть, время от времени вспыхивая, как, например, две Ливанские войны.

При этом следует помнить, что Израиль является важным стратегическим и политическим союзником США, который уже своим существованием сдерживает развитие мусульманского экстремизма в регионе и, как следствие, во всем мире.

"Израиль является нашим ближайшим партнером по безопасности в регионе, и мы полностью поддерживаем неотъемлемое право Израиля защищаться от угроз своей территории и его народа", – неоднократно заявляли в Вашингтоне.

Ирано-израильская прокси-война

Иран, хоть и не является арабской страной, но после Исламской революции 1979 года стал проявлять знаки поддержки воюющим с Израилем государствам, преимущественно финансовой помощью и поставками оружия. В частности, Иран предоставил финансирование, вооружение и обучение боевикам ливанской организации Хезболла и палестинским организациям ХАМАС и Палестинский исламский джихад, которые совершали нападения на Израиль и которые многие страны признали террористическими организациями.

В 2000-х годах роль Ирана как в регионе в целом, так и в противостоянии с Израилем начала стремительно расти и сегодня, на фоне кризиса отдельных арабских стран, вообще стала доминирующей.

Со своей стороны Израиль озабочен иранской программой ядерного оружия и ракетной программой, поэтому стремится ослабить союзников и помощников Ирана, а также предотвратить закрепление Ирана в соседней для себя Сирии.

Конфликт между двумя странами, долгое время носивший характер прокси-войны (опосредованной войны двух стран руками третьих сторон, без прямого столкновения между собой) обострился с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. В частности, Израиль обвинил Иран в попытке создать сухопутный коридор через Ирак и Сирию в Ливан и предупредил, что рассматривает это как значительную стратегическую угрозу со всеми возможными средствами противодействия. В ответ иранские лидеры назвали Израиль "нелегитимным сионистским режимом" и "враждебной к мусульманам американской страной-клиентом".

В таких обстоятельствах прямой военный конфликт двух государств был неизбежен.

Ирано-израильское военное обострение

Первое прямое столкновение Израиля и Ирана произошло в 2018 году, когда 10 февраля в 4:00 иранский беспилотник нарушил воздушное пространство Израиля и через 90 секунд был перехвачен израильскими военными. В ответ на это Израиль поднял в воздух 8 истребителей, нанесших удары по иранской базе беспилотников на территории Сирии, откуда стартовал перехваченный дрон. Во время этого вылета один израильский истребитель был сбит силами сирийской ПВО, в ответ на что Израиль поднял вторую волну истребителей и нанес удары по позициям четырех полков ПВО на территории Сирии, военному аэродрому и нескольким штаб-квартирам. В 9:00 в тот же день конфронтация завершилась.

После этого столкновения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "Израиль хочет мира, но будет продолжать решительно защищаться от любого нападения и от любых попыток Ирана закрепиться военными силами в Сирии или где-нибудь еще".

В ответ спикер Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми сказал, что "сообщения о сбитии летящего над Израилем иранского беспилотника, а также о причастности Ирана к атаке на израильский самолет смешны, потому что Иран лишь предоставляет военные консультации Сирии".

Интересно, что израильские союзники США и Великобритания решительно поддержали Израиль, отметив его право защищаться от вторжений на свою территорию, тогда как Россия, будучи союзником Сирии и Ирана, лишь выразила "особую обеспокоенность".

Следующие вооруженные стычки между израильскими и иранскими военными произошли уже 10 мая 2018 года, когда иранские силы в Сирии выпустили 20 ракет из РСЗО по позициям израильской армии на западных голанских высотах. В ответ Израиль нанес масштабный удар по иранским военным базам в Сирии, уничтожив ряд сирийских батарей противовоздушной обороны (операция "Карточный домик").

В июле 2019 года произошел ряд израильских ударов по иранским целям в Ираке и Сирии, а также по поддерживаемым Ираном боевикам в Ливане.

А в 2020 году "поле битвы" переместилось уже на территорию Ирана. В июне и июле там произошла серия взрывов, направленных против ядерной и ракетной программ Ирана и сопредельной инфраструктуры. В частности, сообщалось об авариях и повреждениях в военном комплексе Парчин вблизи Тегерана 26 июня, в клинике Сина-Атхар на севере Тегерана 30 июня и на ядерном объекте в Натанге 2 июля. К концу июля на территории Ирана произошло еще 10 таких инцидентов, а 27 ноября 2020 года в Абсарде был убит руководитель иранской программы ядерного оружия Мохсен Фахризаде.

И хотя Израиль официально не взял на себя ответственность за эти атаки, подозрение упало именно на него. А по данным западной разведки, только повреждение центрифужного завода в Натанге задержало иранскую ядерную программу минимум на год-два.

Кстати, Израилю было не в первый раз действовать на опережение и уничтожать потенциальные ядерные объекты на территории мусульманских стран. Например, можно вспомнить, как 7 июня 1981 года в ходе операции "Опера" израильская авиация разбомбила на территории Ирака недостроенный ядерный реактор "Осирак". А превентивные удары Израиля по неядерным военным объектам на территории арабских государств вообще можно насчитать большое количество.

Подобное противостояние продолжилось и в 2021-2023 годах. Израиль инкогнито атаковал объекты ядерной и ракетной программ Ирана на его территории, в ответ Иран совершал теракты против израильских кораблей (преимущественно танкеров), а Израиль на это отвечал своими атаками на объекты нефтеперерабатывающего комплекса Ирана. Отдельно можно упомянуть удар по иранскому оборонному заводу в Исфахане 28 января 2023 года, на котором производились, в частности, дроны-камикадзе Shahed.

Ирано-израильская дипломатическая война

Параллельным курсом страны обменивались мощными кибератаками и прилагали усилия для международной изоляции друг друга. Правда, Иран – в основном среди стран мусульманского мира, тогда как Израиль – в более широком географическом сегменте.

Так в июне 2021 года стало известно, что еще в январе 2018-го Моссад (израильская внешняя разведка) похитил из защищенного объекта в Тегеране "50 тысяч страниц и 163 компакт-диска" доказательств разработки Ираном ядерного оружия, которые были переданы европейским американским союзникам. Следствием стал выход Вашингтона из ядерного соглашения с Тегераном и возобновление санкций США против Ирана.

А в октябре 2022 года президент Израиля Исаак Герцог посетил Вашингтон, где предоставил Соединенным Штатам доказательства участия Ирана в войне против Украины и заявил, что "иранская угроза дестабилизирует не только Ближний Восток, но и весь мир" и поэтому является наиболее актуальной темой повестки дня.

Особую обеспокоенность Израиля вызывает то обстоятельство, что поставляя оружие России, Иран, во-первых, испытывает его использование в полномасштабных боевых условиях, чтобы затем повторить это против израильских городов, а во-вторых, в обмен на это оружие может получить от России необходимые технологии для ускорение своей ядерной программы

Собственно, относительно пассивное участие Израиля в военной поддержке Украины после полномасштабного российского вторжения вызвано не отсутствием желания и тем более не симпатиями к России, а необходимостью держать свой фронт – прежде всего против Ирана.

Что дальше

На сегодняшний день многие факторы указывают на то, что полномасштабная война между Израилем и Ираном является фактом в режиме ожидания.

"Иран не должен получить ядерное оружие", – четко заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время совместной конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном 1 февраля 2023 года.

9 марта 2023 года это заявление почти дословно повторил министр обороны США Ллойд Остин: "Соединенные Штаты не позволят Ирану создать ядерное оружие, дестабилизация ситуации Ираном – это угроза не только Израилю, но и всему миру".

В то же время, Тегеран недвусмысленно демонстрирует намерения в вопросе разработки ядерного оружия идти до конца. Тем более что Россия уже якобы согласилась поставлять ему обогащенный уран для этого.

Таким образом мы имеем ситуацию, когда Иран вряд ли откажется от своей ядерной программы, а Израиль и США вряд ли будут спокойно за ней наблюдать. При таких обстоятельствах остается мало пространства для компромиссов.

Что касается Украины, то нам любые военные конфликты с участием Ирана выгодны из чисто прагматичных соображений. Ведь чем больше Иран будет занят решением собственных проблем безопасности, тем меньше сможет отвлекаться на помощь России в ее агрессии против Украины и украинского народа.

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