'Всегда приводит к поражению': Папа Франциск снова сделал заявление о войне

Чтобы победить безумие войны, всегда приводящее к поражению, погибает слишком много молодых людей. Папа Франциск осудил эту реальность в завершение общей аудиенции в среду, 13 марта.

Об этом сообщает Vatican News. Папа еще раз призвал во время Великого поста молиться за пострадавшее от конфликтов население.

"Находимся в ревностной молитве за тех, кто терпит ужасные последствия войны", – призвал он.

За последние двенадцать месяцев, с 13 марта 2023 года, Святейший Отец посвятил "мученической" Украине более 150 призывов.

Обращаясь к собравшимся на площади Святого Петра, понтифик рассказал, что ранее в тот день он получил "розарий и Евангелие от молодого солдата, погибшего на передовой".

Вспоминая, как усопший солдат молился с этим, Папа посетовал о том, что "так много молодых людей идет на смерть!".

Помня об этом, Святейший Отец пригласил всех молиться о мире в нашем мире.

"Молимся к Господу, чтобы дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению", – подытожил понтифик.

Напомним: в выходные римский понтифик заявил швейцарской телекомпании RSI, намекая на Украину, что силу проявляет тот, "кто имеет смелость поднять белое знамя и вести переговоры".

На слова Папы Римского Франциска отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда заявил в ответ на советы Папы, что российский империализм должен быть остановлен. Путин не может победить в Украине, поскольку это чревато безопасностью всей Европы.

Немецкий канцлер Олаф Шольц также не разделяет точку зрения Папы Римского Франциска.

"Как вы понимаете, канцлер не согласен с мнением Папы в этом вопросе. Правдой является то, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", - заявил представитель федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт.

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