'Нельзя капитулировать перед злом': президент Латвии отреагировал на заявление Папы Римского о 'белом флаге'

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич отреагировал на сделанное Папой Римским Франциском в ходе интервью заявление о "белом флаге", который следует поднять, чтобы завершить войну в Украине. Латвийский лидер подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

Со злом следует бороться, чтобы оно понесло поражение. Об этом Ринкевич написал в своем профиле в сети Х, ранее известной как Twitter.

"Мое воскресное утреннее выражение: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белое знамя и капитулировало", – подчеркнул президент Латвии.

Заявление Ринкевича касается обнародованной накануне фразы Папы Римского Франциска, призвавшего к переговорам в войне России против Украины. По словам Понтифика, одна из сторон должна проявить "мужество поднять белый флаг".

Это заявление, учитывая использование образа "белого флага", который поднимают, когда решают сдаться, многие объяснили, как призыв Папы Римского к Украине капитулировать.

Из-за скандала, разразившегося из-за этого заявления, в Ватикане решили его растолковать. В пресс-службе Ватикана заявили, что Понтифик имел в виду не капитуляцию Украины, а необходимость начать переговоры.

Образ "белого флага", настаивают в Ватикане, использовал в своем вопросе проводивший интервью журналист и Папа Римский применил его в своем ответе, вложив отличное от общепринятого содержание.