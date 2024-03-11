'Украина защищается от агрессора': Шольц отреагировал на заявление Папы Франциска о 'белом флаге'

По мнению главы католической церкви Папы Франциска, Украина должна была иметь мужество "поднять белый флаг" и начать переговоры с Россией. Немецкий канцлер Олаф Шольц не согласен с такой точкой зрения.

Об этом сказал спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт на брифинге в понедельник, 11 марта. По его словам, в Берлине приняли во внимание также попытки Ватикана объяснить слова понтифика.

"Как вы понимаете, канцлер не разделяет мнение Папы в этом вопросе. Правдой является то, что Украина защищается против агрессора и имеет для этого широкую международную поддержку", – заявил он.

Спикер правительства ФРГ напомнил, что президент страны-агрессора Владимир Путин начал незаконное вторжение в Украину, нарушив все нормы международного права.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также выразила недоумение заявлением Папы Римского. "Я этого не понимаю", – сказала министр в эфире одного из немецких телевизионных ток-шоу.

Отметим, что федеральный канцлер Олаф Шольц 2 марта во время частной аудиенции в Ватикане с главой католической церкви Папой Франциском обсудил с главой католической церкви "серьезные вызовы, такие как неспровоцированная агрессия России против Украины".

Как писал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал на совет главы католической церкви Папы Римского Франциска украинцам "иметь мужество поднять белый флаг".

"Полномасштабную войну против Украины развязала Российская Федерация, она способна ее закончить за день, а у Киева такой возможности нет. Капитуляция – это не мир", – заявил он.

Напомним: в выходные Папа заявил швейцарской телекомпании RSI, намекая на Украину, что силу проявляет тот, "кто имеет смелость поднять белое знамя и вести переговоры".

Ранее на совет Папы Римского Франциска отреагировал президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Он подчеркнул, что нельзя капитулировать перед лицом зла.

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