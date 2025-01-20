'Все незаконные мигранты будут депортированы': Трамп анонсировал введение национального чрезвычайного положения на границе

Новый президент США Дональд Трамп в первый день в должности заявил о жестких ограничениях на иммиграцию и депортации мигрантов. Он также анонсировал введение чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

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Такие заявления Трамп произнес во время инаугурационной речи. По его словам, все незаконные мигранты будут арестованы и депортированы.

В своем выступлении Дональд Трамп заявил, что хочет объявить чрезвычайное положение на южной границе США. Кроме того, он направит на границу с Мексикой военных, чтобы прекратить "вторжение" нелегальных мигрантов.

"Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, и мы начнем восстановление Америки и революцию здравого смысла. Первое – я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе", – сообщил Трамп.

Он уточнил, что все нелегальные переходы на границе будут закрыты.

Также, по словам нового президента, США начнут процесс возвращения незаконных мигрантов в страны, откуда они прибыли.

"Мы вернем миллионы преступников в страны, из которых они прибыли, и возобновим политику "Оставайтесь в Мексике". Я прекратю эту практику захвата и увольнения и направлю наших служащих к южной границе, чтобы остановить это вторжение", – заявил президент США.

По словам Трампа, один из его приказов, которые он подпишет в первые часы своего президентства, обяжет государственные учреждения восстановить Протоколы защиты мигрантов (MPP), известные как политика "оставайтесь в Мексике". Эта политика была введена во время первого президентства Трампа и упразднена администрацией Байдена. Она требовала, чтобы мигранты оставались в Мексике во время слушаний по предоставлению им убежища в Америке.

Также Трамп заявил, что картели будут признаны глобальными террористическими организациями.

Как сообщал OBOZ.UA:

В понедельник, 20 января 2025 года, произошло историческое событие в США: новоизбранный президент Дональд Трамп официально стал 47-м главой государства после победы на выборах в ноябре 2024 года. Полномочия нового президента США начались 20 января в 12:00 по восточному североамериканскому времени (19:00 по Киеву).

Трамп после инаугурации подпишет ряд указов. В частности, речь идет о запрете помощи другим странам, восстановлении смертной казни, запрете пропаганды "гендерной идеологии", переименовании Мексиканского залива и другие.

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