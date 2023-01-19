Все идет к трибуналу над Путиным: что это и какие процессы стали самыми известными в истории

Похоже, дискуссии о необходимости создания международного трибунала над Владимиром Путиным не прошли даром и мы действительно станем свидетелями нового "Нюрнбергского процесса". 19 января Европарламент наконец-то принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины.

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Депутаты Европарламента большинством голосов решили, что трибунал над Путиным и Лукашенко все-таки состоится. Новейшей истории уже известны подобные прецеденты – Нюрнбергский, Токийский и Югославский трибуналы положили конец диктаторским режимам и заставили преступников нести ответственность.

Трибунал – это специальный международный судебный орган или специальный суд в некоторых странах. Термин происходит от латинского tribunal – повышение для должностных лиц.

Трибунал собирается с целью решения конкретного вопроса и не является обязательным звеном судебной системы.

Международный трибунал часто называют Гаагским или просто Гаагой. Речь идет о постоянно действующем Международном уголовном суде – правовом институте, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

Последний существует с 2002 года на основании Римского устава 1998 года. Он расположен в Гааге (Нидерланды), но заседания могут проходить в любом месте.

Международный уголовный суд также не стоит путать с Международным судом ООН, который также находится в Гааге, но имеет другую компетенцию – рассматривает правовые споры между государствами по международным договорам.

Вернемся к историческим примерам трибунала, которые должны стать предупреждением для Путина с Лукашенко.

Нюрнбергский трибунал

Когда-то немецкий город Нюрнберг славился рождественскими ярмарками, игрушками и пряниками. С 1945 года Нюрнберг является символом известнейшего в истории трибунала над военными преступниками нацистского Третьего Рейха.

Суд продолжался с ноября 1945 по октябрь 1946 года. Были вынесены приговоры в делах, которые можно классифицировать по критериям: "преступления против мира", "военные преступления" и "преступления против человечества". Планирование войны, нарушение законов и обычаев войны, пытки, массовые убийства, ссылки, уничтожения, порабощения – вот неполный список обвинений, звучавших во время процесса.

Суд был организован по нормам международного права. Обвиняемые имели право на защиту. Происходили допросы и исследования доказательств.

11 высших руководителей нацистской Германии были приговорены к смертной казни. Герман Геринг принял яд незадолго до повешения. Среди осужденных были министр иностранных дел, начальник Главного управления имперской безопасности, начальник штаба Вермахта генерал-губернатора оккупированной Польши, руководитель оккупированной Чехии и другие.

Заместитель Гитлера, министр экономики и командующий флотом получили пожизненное заключение. Еще три человека осудили на 10-20 лет тюрьмы.

Интересно, что руководителя германской пропаганды Ганса Фриче Нюрнбергский трибунал оправдал.

Организации СС, Гестапо, СД и СА суд признал преступными.

Нюрнбергский трибунал создал первый прецедент, показав цивилизованному миру, что военные преступники обязательно понесут наказание.

Токийский трибунал

Официально Токийский трибунал назывался Международным трибуналом для Дальнего Востока.

Япония, как известно, была союзницей Германии во Второй мировой.

Членов трибунала лично выбирал генерал Дуглас Макартур. Он даже мог самостоятельно изменить приговор.

Токийский трибунал расследовал аналогичные преступления, что и Нюрнбергский. Из высшего руководства Японии семь получили смертный приговор, шестнадцать были приговорены к пожизненному заключению, двоих посадили в тюрьму.

Интересно, что на этом процессе впервые обратили внимание на понятие невменяемости из-за психических болезней. Одного осужденного признали невменяемым по этой причине.

Трибунал в Югославии

Кровопролитная война на Балканах продолжалась 10 лет – с 1991 по 2001 год. Сербы хотели сохранить Югославию, а этнические народы – хорваты, боснийцы, албанцы и словенцы стремились к независимости. В ходе войны проходили массовые чистки и депортации этнических народов. Только в маленькой стране Боснии и Герцеговине, которая имела примерно 3 миллиона населения, погибли более 100 тысяч человек.

Слободан Милошевич – одна из основных фигур в Югославском конфликте. Его обвиняли в совершении военных преступлений в Косово. После задержания Милошевича передали Гаагскому Международному трибуналу, однако дело было закрыто, ведь в 2006 году его нашли мертвым в тюремной камере.

Судей на Югославском трибунале избирала Генассамблея ООН.

Новацией процесса стало введение принципа совместной ответственности, то есть военных могли осудить за то, что они не предотвратили преступления своих подчиненных. Суд действовал с 1993 по 2017 годы. Более 90 человек осудили.

Международный трибунал Руанды

Руководители африканской страны Руанда в 1994 году уничтожили несколько сотен тысяч представителей народа тутси.

Когда гражданская война закончилась, новое правительство Руанды ходатайствовало ООН о создании трибунала.

Суд прошел в Танзании. Апелляционная палата принимала жалобы в Гааге. Трибунал длился 20 лет, 61 человек был осужден.

На трибунале в Руанде состоялся важный прецедент, касавшийся осуждения за пропаганду ненависти. Так, на одной из местных радиостанций призвали убивать народ тутси. Директора пропагандистской машины приговорили к 30 годам заключения.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что в резолюции Европарламента по созданию трибунала над Путиным и Лукашенко отмечается необходимость и неотложность лидерства Европы в создании спецтрибунала дляосуждение преступления руководства РФ и его союзников против Украины.

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