Европарламент призвал создать трибунал для суда над Путиным и Лукашенко за преступления против Украины

Европейский парламент 19 января большинством голосов депутатов принял резолюцию о создании специального международного трибунала для привлечения к ответственности всех виновных в преступлениях против Украины. В частности, речь идет и о президенте РФ Владимире Путине и самопровозглашенном лидере Беларуси Александре Лукашенко.

Видео дня

"За" принятие резолюции проголосовали 472 депутата. Против выступили 19, еще 33 политика воздержались, передает "Укринформ".

Как отмечается в документе, Европарламент подчеркивает необходимость и неотложность лидерства Европы в создании спецтрибунала для осуждения преступления руководства РФ и ее союзников против Украины.

Такой трибунал должен быть создан на основемеждународного соглашения при поддержке Генеральной ассамблеи ООН, считает Европарламент.

По мнению евродепутатов, такой путь действий позволит устранить пробелы в международном уголовном законодательстве, в то же время деятельность трибунала должна основываться на принципах и стандартах Международного уголовного суда (МУС) и Римского устава.