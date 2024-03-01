'Все дело в деньгах': Санду прокомментировала съезд приднестровских 'депутатов'

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала съезд "депутатов" непризнанного Приднестровья, по итогам котором они обратились за "помощью" к России. Она заявила, что Тирасполь надеется получить деньги от Кремля.

Соответствующее заявление Санду сделала в эфире молдовского телеканала Jurnal TV 29 февраля. "Тирасполь попросил денег, я видела, что он обратился к Москве и другим международным структурам и организациям. Тем временем российская пропаганда распространила эту страшилку (о возможном "присоединении" Приднестровья к РФ. – Ред.), – сказала она.

Президент Молдовы добавила, что Москва таким образом пытается запугать молдован, и призвала сохранить мир в регионе.

"Кремль делает это, чтобы запугать молдаван, тем более у нас год выборов. Кремль хочет, чтобы мы были напуганы, чтобы мы были бесхребетными, чтобы нами руководили коррупционеры, и с ними можно было договориться, подкупая политиков, как это происходило на протяжении многих лет. Мы не можем позволить им сделать это. Мы должны сохранять мир. Наш мир зависит от нашего единства и способности не поддаваться обману", – сказала Майя Санду.

По ее словам, в настоящее время Россия "ничего не может сделать в Приднестровье, даже если бы хотела". Чтобы "что-то сделать", Кремль должен "сменить власть в Кишиневе", заявила Санду.

"Хочу быть предельно ясной. Мы ничего не имеем против россиян, мы против российских танков. Мы просто хотим, чтобы РФ, как и другие государства, уважала Молдову, выбор граждан Молдовы. Мы – демократическая страна, нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти, с кем сотрудничать", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Депутаты самопровозглашенной "Приднестровской молдавской республики" всех уровней на съезде 28 февраля обратились к РФ, ОБСЕ, СНГ, Европарламенту, "Красному Кресту" и генсеку ООН с просьбой защитить Приднестровье от якобы усиления экономического давления со стороны Кишинева.

– Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниел Водэ заявил, что данное обращение спланировано теми, "кто находится слева от Днестра, и Кремлем". По его словам, на данный момент нет риска эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе страны.

– В МИД РФ заявили, что "внимательно" рассматривают все просьбы "ПМР", а в Госдуме РФ пообещали провести консультации с президентом Владимиром Путиным.

– В МИД Украины заявили, что внимательно следят за последними событиями в непризнанном Приднестровье и призывают к мирному решению проблемных вопросов. В американском Госдепе подчеркнули, что США поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за происходящим вокруг "ПМР".

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что участок границы между Украиной и непризнанной "ПМР" был надежно защищен с начала полномасштабного вторжения РФ. Официальный Киев с самого начала понимал угрозу.

– Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару сказал в интервью OBOZ.UA, что обращение "депутатов ПМР" к России – это "мыльный пузырь". Он напомнил, что в Госдуме РФ еще с 2006 года есть заявление Тирасполя с просьбой признать "ПМР".

– В ISW считают, что съезд "депутатов" непризнанного Приднестровья был призван предоставить Москве оправдание возможной эскалации против Молдовы. По мнению аналитиков, Кремль может предпринять такие действия немедленно или в долгосрочной перспективе.

– Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил уверенность, что ситуация в Приднестровье не приведет к эскалации, а "раскачивание" является стандартной информационной программой, которая "ни на кого сегодня не влияет".

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