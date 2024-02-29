Что стоит за обращением Приднестровья к России "за защитой" и есть ли угроза для Украины. Интервью с экс-министром обороны Молдовы

Съезд депутатов в Тирасполе, на котором принято решение обратиться к России "за защитой", заставил напрячься украинцев, так как любые события в Приднестровье практически сразу приравниваются к открытию страной-агрессором еще одного фронта. Но есть ли сейчас реальная угроза для Украины и что на самом деле стоит за решением приднестровских "избранников"?

Бывший министр обороны Молдовы Анатол Шалару подробно рассказал об этом в интервью OBOZ.UA.

– У многих в Украине обращение приднестровских депутатов к России сразу же вызвало неприятные ассоциации с событиями февраля 2022 года перед полномасштабным вторжением российских оккупантов в Украину. Тогда так называемые "ДНР" и "ЛНР" обратились к РФ – правда, с просьбой признать их "независимость". Понятно, что это была срежиссированная Россией история. Что касается съезда в Тирасполе – действительно ли можно провести аналогию?

– Нет, нельзя провести аналогию, потому что в Госдуме РФ еще с 2006 года есть заявление Тирасполя, чтобы признать независимость, признать существование "ПМР" (так называемая Приднестровская Молдавская Республика. – Ред. ) и принять ее в состав России. Но этого так и не случилось.

И то, что вчера произошло в Тирасполе – это несущественно, это мыльный пузырь. Приднестровские депутаты обратились не только к Госдуме РФ, но и к различным международным организациям – ну разве что кроме "Спортлото" (смеется. – Ред.). Писали даже в Красный Крест – наверное хотят, чтобы им прислали психиатра, чтобы помог им немножко.

Они грозились, что обратятся к России, чтобы та аннексировала Приднестровье, но у него нет границы с РФ. Левый берег Днестра граничит с одной стороны с Украиной, а с другой – с Молдовой. Там узкая полоса 10-15 км в ширину, которую нельзя, невозможно даже защищать.

Десять дней назад посол по особым поручениям МИД Украины Паун Роговей посетил Тирасполь и предупредил, что, мол, в случае шаг-влево, шаг-вправо, если вы будете вмешиваться в войну, мы не будем просто выражать свою озабоченность, как делает Европа, а примем очень конкретные меры.

Я говорил неоднократно, что нужно всего несколько условий, чтобы Украина просто ликвидировала этот очаг ("ПМР". – Ред.). При условии аннексии Россией этой территории Молдовы, заявлении со стороны Тирасполя о принятии в состав России и вмешательстве Приднестровья в войну против вашей страны – и тогда Украина имеет право без разрешения Молдовы ликвидировать угрозу. И это может произойти очень быстро.

Но в Приднестровье поняли, что они не выдержат такой напор, не выдержат украинских снарядов и украинских пуль. Кроме того, газ в этот анклав идет через украинский газопровод. И в случае, если эта территория будет признана Россией с согласия Приднестровья (а могут аннексировать и без него), то Украина прекратит подачу газа. Это сразу же произойдет, так как не может Украина поддерживать такую вражескую территорию, которая представляет угрозу и для Украины, и для Молдовы, и для НАТО.

Без бесплатного российского газа в Приднестровье не будет работать Кучурганская ГРЭС, которая производит энергию и продает Молдове и другим странам. Не будет работать Рыбницкий металлургический завод. Не будут работать цементные заводы и вся их промышленность. А 70% экспорта из Приднестровья идет на европейский рынок. Это даже больше, чем из Молдовы (65%).

– А с чего началось вот это "волнение" в Приднестровье?

– Дело в том, что с 1 января 2024 года вступил в действие новый Таможенный кодекс Молдовы. Он предусматривает, что все зарегистрированные в министерстве экономики Республики Молдова компании, включая приднестровские, платят 1% таможенного сбора.

То есть, компании, которые работают в Приднестровье, для того, чтобы экспортировать на европейский рынок (и импортировать) должны зарегистрироваться в министерстве экономики Молдовы. Такова была рекомендация Евросоюза. И теперь эти приднестровские компании должны получить сертификаты, потому что иначе не смогут поставлять товар с непризнанной территории – так как они никто.

Приднестровье пользуются благами соглашения об ассоциации с Евросоюзом, но не хочет абсолютно ничего платить. И вот с 1 января они стали говорить, что с введением новых правил будут нести огромные убытки. Ну, так их никто не заставляет регистрироваться, могут не экспортировать, могут попробовать через Россию, через Украину, через другую страну, если не нравятся наши условия. Правильно? Если, например, ваша украинская компания хочет работать в Румынии, то она будет платить налоги в Румынии. Иначе нельзя. Такие законы.

И сейчас Приднестровье начало давить на нас, что вот, мол, объявили нам экономическую блокаду, нас хотят удушить, нас хотят убить, этого мы не допустим и тому подобное. Вот они и обратились к России, чтобы та надавила на Республику Молдова и мы отменили эту пошлину. То есть, или чтобы Россия помогла, или чтобы она, имея свой "огромный миротворческий опыт" повлияла на Молдову.

– Каким образом это возможно?

– Никаким образом. У России нет рычагов для давления на Молдову. Абсолютно никаких. Раньше они могли нам закрыть доступ к российскому рынку, а сейчас мы не экспортируем в РФ. Они могли нам угрожать, что перекроют газ, но мы уже им не пользуемся, не покупаем. Румыния построила нам газопровод Яссы-Кишинев и мы получаем весь газ с европейского рынка. Нам российский газ не нужен, мы его не покупаем. Что касается электричества, то мы покупаем его в Европе, сейчас строится высоковольтная линия электропередач из Румынии.

Мы решили эти проблемы и сейчас у России нет инструментов для шантажа. Единственное – это военная угроза. Но Украина выдерживает, нет никакой угрозы, чтобы Россия вступила, чтобы оккупировала Одессу, продвигалась дальше на Приднестровье, на Молдову.

Поэтому сейчас РФ может только выразить озабоченность, угрожать, как это делают Лавров, Захарова и другие идиоты из России. Так что все это (обращение приднестровских депутатов. – Ред.) – мыльный пузырь, он лопнет и через 2-3 дня все об этом забудут.

– Было все же опасение, что в Тирасполе могут принять решение о "вхождении в состав России".

– Если бы эти делегаты знали, что будут принимать такое решение, они бы даже не явились. Потому что больше озабочены жители Приднестровья, они боятся такой авантюры. Они работают в Кишиневе и других городах, ведут бизнес с европейскими странами, получили молдавские паспорта и могут свободно ездить по всей Европе без никаких проблем.

– Украинцы тоже встревожены – соседством Приднестровья. Так как в случае аннексии этой территории Россией у нас еще одна граница будет, скажем так, напряженная. Вы считаете, что на данный момент такие опасения не актуальны?

– Это не актуальные опасения, я вам объясню почему. В Приднестровье находится российский "миротворческий контингент" - там 300-400 человек. Они не умеют воевать, они хотят домой, потому что ротацию не производили с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но в то же время эти миротворцы понимают, что если поедут в Россию, то их отправят на войну.

В Приднестровье есть еще ограниченный контингент российских войск, который незаконно находится на территории Молдовы. Среди них где-то 70 офицеров и несколько сотен россиян, остальные все местные. Они утром приходят на службу, вечером идут домой доить корову. Это не военные, это любители, которые не представляют никакой угрозы.

Да, были разговоры, что они могут поднять под ружье 20-30-40 тысяч человек. Но представляете, что такое армия из 40 тысяч человек, новобранцев, которые не хотят умирать, не хотят воевать. Какой у них уровень боеспособности? Это такое сборище, где половина алкоголики. Они пытались в 2022 году проводить какие-то сборы. Приехали несколько человек абсолютно пьяные, даже не понимали, что происходит, в итоге их отправили домой. И больше и не пытались.

Начали распространять слухи, что объявили мобилизацию, но что такое мобилизация в Приднестровье, когда рядом находится Украина, имеющая боеспособную армию и не желающая иметь рядом со своей границей вражескую армию. Так что любительскую армию Приднестровья можно уничтожить за несколько минут. Там просто пытаются делать хорошую мину при плохой игре.

Приднестровье находятся на краю пропасти и осталось только чтобы Путин пришел и дал еще толчок сзади, чтобы они летели быстрее на дно. Не поможет Россия ничем Приднестровью, потому что мы можем заблокировать его с одной стороны, с другой стороны - Украина. Объявят блокаду в Приднестровье и через две недели у них начнется голод и они обанкротятся полностью. Не будет ни электричества, ни газа, не будет абсолютно ничего – ни экспорта, ни импорта. Российская армия в Приднестровье покупает нефтепродукты из Румынии, а если объявят эмбарго, то там ничего не будет – вернется средневековье.

Так что в Приднестровье могут делать различные заявления, говорить, что их хотят истребить, что им должны обеспечить права. Приднестровский народ какой-то изобрели – откуда он взялся, никто не знает. Но у нас в Молдове не нарушаются права ни украинцев, ни русских, ни болгар, ни даже таких несуществующих наций, как приднестровцы. Нет у нас такого, как нет такого и в Украине.