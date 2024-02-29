'У РФ нет доступа': в ОП сказали, возможна ли эскалация после обращения 'депутатов' Приднестровья

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что ситуация в Приднестровье не приведет к эскалации. По его мнению, раскачивание ситуации сепаратистами в молдавском регионе является стандартной информационной программой, которая "ни на кого сегодня не влияет".

В эфире телемарафона в среду, 28 февраля, Подоляк отметил, что обращение "депутатов" пророссийского анклава за "помощью" к России абсолютно не имеет смысла. Логистически РФ не имеет доступа к Приднестровью, однако хотела бы его получить.

"Это 10-е или 15-е обращение по защите экономических интересов и так далее, но логистически у России нет доступа к этому криминальному анклаву. Она бы хотела, безусловно, его получить", – сказал украинский чиновник.

Информационно это "обращение" Россия будет использовать еще несколько дней – это стандартные информационные программы, сказал Подоляк. Однако они не вызывают беспокойства ни в Молдове, ни в Украине, ни в Европейском союзе.

Советник главы ОП напомнил, что в первые месяцы полномасштабного вторжения юг Украины, в частности Одесса, был приоритетным для оккупантов. В частности и для того, чтобы иметь доступ к Приднестровью.

"На сегодняшний день у них нет никакой возможности логистически туда добраться. И соответственно это понимают те, кто находятся в этом криминальном анклаве, я имею в виду так называемые депутаты...", – сказал он.

Подоляк добавил, что Приднестровье живет исключительно за счет цивилизованных территорий Молдовы и Румынии, а с Россией на сегодняшний день не существует никакого общения.

"Поэтому давайте подытожим: нет никакой эскалации и не будет не этом направлении никакой эскалации", — добавил он.

Напомним, что в непризнанном Приднестровье (оккупированная территория Молдовы) так называемые депутаты всех уровней 28 февраля провели съезд. Они пожаловались на "экономическую блокаду" со стороны Молдовы и утвердили декларацию с просьбой Кремля о помощи.

В Москве ответили и выдали, что по этому вопросу пройдут консультации с российским диктатором Владимиром Путиным. В Кишиневе также отреагировали на обращение Приднестровья к РФ. Там считают, что в настоящее время нет риска эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина призвала к мирному урегулированию приднестровского конфликта. При этом суверенитет и территориальная целостность Республики Молдова должны соблюдаться.

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