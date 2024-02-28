'Не видим опасности': Молдова отреагировала на обращение 'Приднестровья' к РФ

В Молдове отреагировали на обращение депутатов непризнанного Приднестровья к России, которые попросили Кремль о "защите" и жаловались на давление со стороны Кишинева. Там считают, что на данный момент нет риска эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе Молдовы.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь правительства Республики Молдова Даниел Водэ. Он подчеркнул, что данное обращение – это событие, спланированное теми, "кто находится слева от Днестра и Кремлем".

"Это очередная кампания, которая пытается истеризировать общество вокруг этого так называемого события в Тирасполе. Мы не видим опасностей дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности", – написал Водэ.

Он также прокомментировал внимание мировых СМИ к событиям в Приднестровье. По словам пресс-секретаря, оно является незаслуженным.

"То, что происходит в Тирасполе, это пропагандистское событие, уловка, которая не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостных бюллетенях", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В непризнанном Приднестровье (оккупированная территория Молдовы) так называемые депутаты всех уровней 28 февраля провели съезд. СМИ РФ распространили фрагмент проекта резолюции, который депутаты получили для ознакомления. В нем говорится о "давлении" со стороны Молдовы и просьбе в РФ о защите Приднестровья.

– "Депутаты" пророссийского анклава пожаловались на "экономическую блокаду со стороны Молдовы". В МИД РФ заявили, что в Москве "внимательно" рассматривают все просьбы этого непризнанного региона.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!