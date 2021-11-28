Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое расстройство

Консилиум врачей, которые следят за состоянием бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, диагностировали у него посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Они связывают это с нахождением политика в тюрьме и фактами насилия.

Такое заявление сделала руководитель консилиума Мариам Джишкариани, передает ТАСС. Она добавила, что у пациента наблюдается также неврологическая симптоматика.

"У пациента подтверждается синдром посттравматического стрессового расстройства, что связано с нахождением в тюрьме и фактами насилия", – сказала врач.

Кроме того, она добавила, что из-за голодовки у Саакашвили наблюдается энцефалопатия Вернике.

Видео дня

По словам Джишкариани, политик нуждается в реабилитации.

В то же время личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отметил, что политик сможет присуствовать на судебном процессе 29 ноября.

"Насколько мне известно, госкомиссия сказала, что он может присутствовать. Вывод комиссии Ломджария, как я знаю, такой же, и то же самое сказал комиссия "Эмпатии". Свое заключение должны дать врачи, а не правительство или оппозиция", – приводит его слова "Грузия Онлайн".

ПТСР является тяжелым психическим состоянием, которое оказывает очень сильное негативное воздействие на психику человека. Его травматичность связана с ощущением своей беспомощности или невозможности действовать в опасной ситуации. Люди с ПТСР могут быть подвержены депрессии, паническим атакам, агрессивности или суицидальному поведению.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокат Саакашвили заявил, что его подзащитный в тюрьме подвергался пыткам.

Напомним, что после перевода в военный госпиталь он прекратил голодовку, которая длилась 50 дней после его задержания по прибытию в Грузию.