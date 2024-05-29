Впервые за 19 лет: армия Израиля взяла под контроль границу между сектором Газа и Египтом

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ взяла под полный контроль весь так называемый "Филадельфийский коридор" – границу между сектором Газа и Египтом. Впервые после ухода из анклава через 19 лет именно Израиль контролирует египетскую границу сектора Газа.

Израильские военные в эфире Национальных вещателей сообщили об установлении "оперативного контроля" над всеми 14 километрами Филадельфийского коридора. В ходе операции военные ЦАХАЛ обнаружили 82 контрабандистских тоннеля ХАМАС непосредственно под границей.

Филадельфийский коридор является барьером длиною в 14 километров на границе между Египтом и сектором Газы. В более старой его части барьер сделан из стали, а на новом отрезке – из бетона. Единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа является КПП Рафах.

По словам представителей ЦАХАЛ, израильские военные физически находятся на большей части коридора. На побережье есть небольшой участок, где нет сухопутных сил, но ЦАХАЛ контролирует эту территорию с помощью систем наблюдения и огневых средств.

Из обнаруженных 82 тоннелей ХАМАС 20 входят в Рафах. Все тоннели использовались для переправки боевиками оружия. Некоторые тоннели уже были известны армии обороны Израиля, а другие были обнаружены впервые. Некоторые из них уже разрушены.

Кроме тоннелей, вдоль Филадельфийского коридора найдены "десятки ракетных установок", некоторые из них "всего в десятке метров" от линии границы с Египтом.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские силы контролируют лишь 75% Филадельфийского коридора, и спрогнозировал, что бои в секторе Газа будут продолжаться еще минимум семь месяцев - "и это в лучшем случае".

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 мая, израильские танки впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. Бронетехнику заметили у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города. Местные жители рассказали, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на значительный международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку.

Однако Соединенные Штаты не считают последние действия Израиля в Рафахе "полномасштабным вторжением". Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Америка "не видела, чтобы Израиль шел большими подразделениями, большим количеством войск" в город.

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