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Впервые за 19 лет: армия Израиля взяла под контроль границу между сектором Газа и Египтом

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
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Впервые за 19 лет: армия Израиля взяла под контроль границу между сектором Газа и Египтом

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ взяла под полный контроль весь так называемый "Филадельфийский коридор" – границу между сектором Газа и Египтом. Впервые после ухода из анклава через 19 лет именно Израиль контролирует египетскую границу сектора Газа.

Израильские военные в эфире Национальных вещателей сообщили об установлении "оперативного контроля" над всеми 14 километрами Филадельфийского коридора. В ходе операции военные ЦАХАЛ обнаружили 82 контрабандистских тоннеля ХАМАС непосредственно под границей.

Филадельфийский коридор является барьером длиною в 14 километров на границе между Египтом и сектором Газы. В более старой его части барьер сделан из стали, а на новом отрезке – из бетона. Единственным пограничным переходом между Египтом и сектором Газа является КПП Рафах.

Впервые за 19 лет: армия Израиля взяла под контроль границу между сектором Газа и Египтом

По словам представителей ЦАХАЛ, израильские военные физически находятся на большей части коридора. На побережье есть небольшой участок, где нет сухопутных сил, но ЦАХАЛ контролирует эту территорию с помощью систем наблюдения и огневых средств.

Из обнаруженных 82 тоннелей ХАМАС 20 входят в Рафах. Все тоннели использовались для переправки боевиками оружия. Некоторые тоннели уже были известны армии обороны Израиля, а другие были обнаружены впервые. Некоторые из них уже разрушены.

Кроме тоннелей, вдоль Филадельфийского коридора найдены "десятки ракетных установок", некоторые из них "всего в десятке метров" от линии границы с Египтом.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что израильские силы контролируют лишь 75% Филадельфийского коридора, и спрогнозировал, что бои в секторе Газа будут продолжаться еще минимум семь месяцев - "и это в лучшем случае".

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 28 мая, израильские танки впервые продвинулись в центр Рафаха в секторе Газа. Бронетехнику заметили у мечети Аль-Авда, центральной достопримечательности города. Местные жители рассказали, что ночью ЦАХАЛ нанес авиаудары и танковый огонь по городу, несмотря на значительный международный резонанс, который имел авиаудар по палаточному городку.

Однако Соединенные Штаты не считают последние действия Израиля в Рафахе "полномасштабным вторжением". Как заявил представитель Белого дома Джон Кирби, Америка "не видела, чтобы Израиль шел большими подразделениями, большим количеством войск" в город.

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