Впервые за 10 лет: Ким Чен Ын удивил поздравлением с Новым годом

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые с 2011 года не выступил на телевидении с традиционным новогодним обращением, а поздравил нацию письмом.

Его опубликовал правительственный ресурс KCNA, а затем распространили местные СМИ. К тексту поздравления приложили фото, на котором видно, что письмо написано от руки.

"Я искренне желаю всем семьям по всей стране большего счастья с любимыми людьми, крепкого здоровья. В новом году я тоже буду много работать, чтобы раньше наступила новая эра, в которой сбудутся идеалы и желания нашего народа", – говорится в нем.

Ким также поблагодарил граждан Северной Кореи за то, что они доверяли и поддерживали "партию даже в трудные времена", и поклялся, что "всегда останется верным людям".

В своих личных обращениях в предыдущие годы северокорейский лидер поздравлял народ с Новым годом, говорил о планах на год и озвучивал партийную политику.

Ким Чен Ын kcna.kp

Письмо северокорейского лидера kcna.kp

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что президент России Владимир Путин проигнорировал лидера Украины Владимира Зеленского в своих новогодне-рождественских поздравлениях для глав других государств. При этом вспомнил в речи даже главарей непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Аслана Бжанию и Анатолия Бибилова.