Вперше за 10 років: Кім Чен Ин здивував привітанням з Новим роком

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин вперше з 2011 року не виступив на телебаченні з традиційним новорічним зверненням, а привітав націю листом.

Його опублікував урядовий ресурс KCNA, а потім розповсюдили місцеві ЗМІ. До тексту привітання доклали фото, на якому видно, що листа написано від руки.

"Я щиро бажаю всім сім'ям по всій країні великого щастя з улюбленими людьми, міцного здоров'я. У новому році я теж буду багато працювати, щоб раніше настала нова ера, в якій збудуться ідеали та бажання нашого народу", – йдеться в ньому.

Кім також подякував громадянам Північної Кореї за те, що вони довіряли та підтримували "партію навіть у важкі часи", і поклявся, що "завжди залишиться вірним людям".

У своїх особистих зверненнях у попередні роки північнокорейський лідер вітав народ з Новим роком, говорив про плани на рік і озвучував партійну політику.

Кім Чен Ин kcna.kp

Лист північнокорейського лідера kcna.kp

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент Росії Володимир Путін проігнорував лідера України Володимира Зеленського у своїх новорічно-різдвяних привітаннях для глав інших держав. При цьому згадав у промові навіть ватажків невизнаних Абхазії та Південної Осетії – Аслана Бжанія та Анатолія Бібілова.