Путин проигнорировал Зеленского в списке новогодних поздравлений
Президент Российской Федерации Владимир Путин не упомянул лидера Украины Владимира Зеленского в своих новогодне-рождественских поздравлениях для глав других государств.
Они были опубликованы на официальном сайте Кремля. Примечательно, что российский президент упомянул в своей речи даже главарей непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Аслана Бжанию и Анатолия Бибилова.
Кроме того, в поздравительный перечень попали такие личности, как:
президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
президент Республики Армения Армен Саркисян
премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян
нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко
президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев
первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
исполняющий обязанности президента Киргизской Республики Талант Мамытов
президент Республики Молдова Майя Санду
президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев
президент Аргентинской Республики Альберто Фернандес
президент Федеративной Республики Бразилии Жаир Болсонаро
Папа Римский Франциск
королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II
премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон
премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
президент Венесуэлы Николас Мадуро
федеральный президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер
федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель
премьер-министр Греческой Республики Кириакос Мицотакис
премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху
президент Республики Индии Рама Натха Ковинда
премьер-министр Республики Индии Нарендра Моди
король Испании Филипп VI и королева Летиция
президент Итальянской Республики Серджо Маттарелле
председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте
премьер-министр Канады Джастин Трюдо
председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
президент Республики Сербии Александр Вучич
президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад
действующий президент США Дональд Трамп
новоизбранный президент США Джо Байден
президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
президент Французской Республики Эммануэль Макрон
президент Чешской Республики Милош Земан
Также Путин адресовал свои пожелания руководству Вьетнама, Кубы, Монако, Кореи, Словении, Финляндии, Хорватии, Швеции, ЮАР, Японии, главам международных организаций и бывшим лидерам стран мира.
Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Зеленский позвонил Путину и обменялся с ним новогодними поздравлениями 31 декабря. Тогда в Кремле подчеркнули, что инициатором разговора был именно украинский лидер.
В конце декабря 2020 года Зеленский признался, что может в любой момент позвонить президенту РФ и тот не откажет ему в общении. Однако пока глава украинского государства не видит тем, которые можно было бы обсуждать.