Возле парламента Грузии продолжаются массовые протесты: полиция разгоняет митингующих. Фото

После того, как парламент Грузии 14 мая принял в третьем и окончательном чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", жители Тбилиси продолжили массовый протест на проспекте Руставели. Произошли новые жесткие задержания и стычки с силовиками.

Демонстранты, собравшиеся под зданием парламента, встретили решение политиков свистом, гулом и стуком в установленные возле госучреждения заграждения, пишет ВВС. А оппозиционные фракции "Единое национальное движение" и "Лело для Грузии" объявили, что начинают бойкот работы парламента.

"Сегодня, когда все красные линии пересечены, когда конституция страны открыто нарушена в законодательном органе, "Лело" приняла решение объявить бойкот и больше не участвовать в работе парламента", – объяснила депутат Ана Нацвилишвили.

"Эхо Кавказа" передает, что некоторых демонстрантов задерживали с применением силы. Временные заграждения были повреждены. После стычек сотрудники МВД Грузии заняли территорию перед зданием, полностью оттеснив протестующих с площади.

Среди задержанных – активист Лазаре Григориадис (участник митингов против закона об "иноагентах" в 2023 году, помилованный президентом Грузии в апреле) и Давид Кацарава, лидер грузинского Антиоккупационного движения.

С 17:00 14 мая в парламенте Грузии был активирован красный уровень безопасности.

За документ, который называют копией российского закона об "иноагентах", проголосовали 84 депутата ("Грузинская мечта", формально отколовшиеся от нее "Силы народа", а также "Европейские социалисты"). Против было 30 оппозиционеров.

Сразу после этого пленарное заседание завершилось – других вопросов в повестке дня не было. Члены правящей партии покинули парламент под охраной полиции.

Студенческие движения некоторых государственных и частных вузов уже 13 мая, за день до голосования, начали бойкотировать лекции, требуя отзыва законопроекта. Солидарность с ними выразила часть профессуры и преподавательского состава.

Согласно процедуре, закон в 10-дневный срок нужно передать президенту Грузии. Саломе Зурабишвили ранее пообещала, что не подпишет его. Однако у "Грузинской мечты" есть достаточно голосов, чтобы преодолеть президентское вето. После этого подписать и опубликовать документ получит право председатель парламента, если Зурабишвили откажется это делать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 14 мая на пленарном заседании парламента Грузии во время рассмотрения скандального проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" между депутатами произошла схватка.

– Ранее во время массовых протестов силовики задержали бывшего министра Грузии по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили.

– Оппозиция считает, что Грузия, утвердив закон об "иноагентах", потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и Евросоюзом.

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