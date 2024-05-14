'Это – красная линия': грузинский депутат объяснил, как повлияет на Грузию принятие закона об 'иноагентах'

Принятие парламентом Грузии "списанного" у российского диктатора Путина закона об "иноагентах" фактически изменит внешний курс страны. Этот документ является четкой "красной линией", перейдя которую Грузия потеряет все достижения в евроинтеграции и в стратегическом партнерстве с США и Евросоюзом.

Об этом сказал грузинский политик, член парламента Грузии и основатель Фонда Инноваций и развития Георгий Вашадзе в интервью OBOZ.UA. Он объяснил, к каким последствиям приведет принятие этого "путинского" закона.

"Если парламент принимает этот закон, это фактически означает, что все отношения, которые у нас были с Европейским союзом, с Америкой все пересматривается. Просматривается стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки, может быть пересмотрен безвизовый режим, который у нас сейчас есть с Европейским Союзом" и может быть даже кандидатство приостановлено. Это фактически означает, что меняется внешний курс развития страны", – сказал политик.

Он отметил, что этот закон в свое время придумал российский диктатор Владимир Путин, установивший в РФ авторитарный режим.

"Вроде бы повод – просто прозрачность, а реально этим законом уничтожается общественный сектор, свободные медиа, политические партии и т.п.", – пояснил грузинский политик.

Поэтому принятие этого документа властями Грузии приведет к пересмотру отношений демократических стран с Тбилиси и даже введению санкций против страны.

По словам Вашадзе, 85% граждан Грузии поддерживают евроинтеграцию. Поэтому люди не согласны с такими действиями пророссийского парламента, выходят на митинги.

"Сейчас десятки тысяч людей пришли на митинг на Руставели, там люди на улице, они активно протестуют. Протест не остановится, пока мы не победим ", – уверен Вашадзе.

Бывший премьер Грузии, основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, которого считают самым богатым человеком страны, продвигает этот закон в парламенте. Его цель – остановить движение Грузии в Европу и монополизировать власть в стране.

"У нас в октябре выборы и потому самое главное как раз будет на выборах, именно ситуация в этом и заключается. Я не думаю, что удастся у Бидзина Иванишвили – российского олигарха грузинского происхождения, фактически он хочет сейчас установить авторитарный режим в стране, если ему это удастся" , тогда очень многие уедут из страны. Но я думаю, что мы обязательно победим, потому что нужно не просто этот закон устранить, нужно обязательно поменять власть", – подчеркнул Вашадзе.

Как сообщал OBOZ.UA:

1 мая пророссийский парламент Грузии принял во втором чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния" – так называемый закон об "иноагентах". До окончательного принятия законопроект еще предстоит пройти третье финальное чтение. Дата еще не определена, но, по данным СМИ, голосование должно состояться 17 мая. Кроме того, закон должен преодолеть вето президента.

В Грузии продолжаются массовые протесты, демонстранты в Тбилиси объявили бессрочную акцию неповиновения. Вечером 12 мая многочисленная акция противников закона об "иноагентах" закончилась попыткой разгона митингующих.

Европейский парламент обратился с призывом к Европейскому Союзу не начинать переговоры с Грузией о членстве, если в стране примут законопроект об "иноагентах". Также евродепутаты призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в свою очередь также подчеркнула, что Европейский Союз четко выразил свою обеспокоенность по этому закону об иностранном влиянии. Она призвала власти Грузии прислушаться к мнению народа.