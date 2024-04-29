В Грузии во время протестов против закона об 'иноагентах' задержали экс-министра: что известно

В Грузии во время протестов против закона об "иноагентах" задержали бывшего министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Правоохранительные органы вменяют экс-чиновнивку мелкое хулиганство и неповиновение полиции.

Политика поместили в следственный изолятор в столичной районе Дигоми. Об этом сообщает издание Newsgeorgia.

По словам супруги Петриашвили, телеведущей Эки Мишвеладзе, политик находится в СИЗО. Также она назвала действия полицейских, в частности, задержание своего мужа, незаконными.

Грузинские правоохранители до сих пор не назвали общее число задержанных на акции 28 апреля. В то же время известно, что участие в митинге перед парламентом принимали тысячи человек. Люди требовали отзыва законопроекта, который западные партнеры Грузии называют авторитарным и инспирированным Россией.

Стоит отметить, что ситуация накалилась после того, как участники митинга обратились к полиции с просьбой вывесить флаги Грузии и Евросоюза на сцене, подготовленной к митингу правящей партии "Грузинская мечта". Конструкцию охраняли сотни патрульных полицейских.

Также в сети попало видео, на котором показано, что сотни человек пытались прорваться к сцене сквозь цепь из полицейских и заборы. Во время попытки прорыва толпа полицейских набросилась на бывшего министра и увезла его в СИЗО.

Петриашвили занимал пост министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в 2012-2014 годах. Партия "Свободные демократы", которую он представлял, в то время входила в правящую коалицию вместе с "Грузинской мечтой".

Напомним, в США предостерегли правительство Грузии о том, что законопроект о "иноагентах", который может быть принят уже на днях, повлияет на взаимоотношения между двумя странами.

Ранее сообщалось, что 17 апреля парламент Грузии принял в первом чтении закон об "иноагентах". Сразу после этого президент страны Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето, а на улицы грузинских городов с требованием отменить закон об "иноагентах" вышли тысячи людей.