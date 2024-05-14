В парламенте Грузии произошла стычка при рассмотрении закона об 'иноагентах'. Видео

На пленарном заседании парламента в Грузии между депутатами произошла схватка во время рассмотрения скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении. Инцидент произошел во время выступления депутата от оппозиции Тариэла Накаидзе.

Об этом сообщает портал Apsny.ge. Представители большинства выразили депутату свое недовольство, что привело к конфликту.

Политические дискуссии в парламенте Грузии, связанные с законом, переросли в физическое противостояние между депутатами правящей партии и оппозиционерами. В стычку вступило около 20 депутатов.

В результате прямая трансляция на сайте парламента была приостановлена, а глава Шалва Папуашвили объявил технический перерыв.

Несмотря на стычки, парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект об "иностранных агентах". У стен парламента собралась акция протеста.

Как отмечалось ранее, этот законопроект спровоцировал многотысячные протесты и критику властей страны. По закону неправительственные организации и СМИ, в которых зарубежное финансирование составляет более 20% годового дохода, должны будут регистрироваться как "организации, что проводят интересы иностранной силы".

Напомним, что в Тбилиси состоялось многочисленное шествие в знак протеста против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который на этой неделе прошел второе чтение. Акции протеста там продолжаются уже третью неделю.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии во время протестов против закона об "иноагентах" задержан бывший министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Алекси Петриашвили. Правоохранительные органы обвиняют эксчиновника в мелком хулиганстве и неповиновении полиции.

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