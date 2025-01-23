Возле Лос-Анджелеса вспыхнул новый пожар, десятки тысяч человек были эвакуированы. Фото и видео

К северу от Лос-Анджелеса 22 января вспыхнул новый лесной пожар, вследствие чего десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Огонь охватил склоны холмов около озера Кастаик, быстро распространившись и охватив более 3800 га всего за несколько часов.

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Быстрому распространению пожара способствует сильный ветер. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Из-за нового пожара была объявлена ​​эвакуация 31 тыс. человек из окрестностей озера Кастаик, расположенного в 56 километрах к северу от Лос-Анджелеса и недалеко от города Санта-Кларита. Повторный пожар произошел в тот момент, когда район Лос-Анджелеса был на грани исчезновения после того, как во втором по величине мегаполисе США произошли два крупных пожара.

Около 4000 пожарных при поддержке авиации и бульдозеров были направлены на тушение нового пожара. По словам начальника пожарной охраны округа Лос-Анджелес Энтони Марроне, эти масштабные меры принесли свои плоды.

"Мы будем на месте происшествия, контролируя периметр, гарантируя, что сможем потушить очаги возгорания, а затем иметь достаточно ресурсов и подготовки, чтобы в случае возникновения возгорания мы могли перебросить эти ресурсы на линию огня", - сообщил начальник пожарной охраны.

Для ликвидации пожара спасатели применяли вертолеты для сброса воды и самолеты для сброса огнезащитного вещества, которое должно было сдержать пламя и ограничить фронт возгорания. В состав флота вошли два самолета-амфибии Super Scooper, способных перевозить сотни литров воды, а также реактивные самолеты DC-10.

Напомним, американский писатель Стивен Кинг призвал отменить в этом году церемонию "Оскар 2025". Он считает, что проведение мероприятия является неуместным на фоне смертоносных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что из более чем 12 тысяч сгоревших в пепел зданий в районах Пасифик-Палисейдс и Малибу в Лос-Анджелесе, не менее пяти домов остались невредимыми. Даже строители считают это чудом.

Как сообщал OBOZ.UA, первопричиной лесных пожаров в южной Калифорнии, которые до сих пор там бушуют, в 85% случаев являются люди. Но масштабность бедствия, его сроки и распространение вызваны другими факторами, в частности погодой и рядом других явлений, включая глобальное изменение климата.

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