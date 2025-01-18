Стивен Кинг призвал отменить церемонию 'Оскар 2025': как можно носить модную одежду, когда горит Лос-Анджелес?

Американский писатель Стивен Кинг призвал отменить в этом году церемонию "Оскар 2025". Он считает, что проведение мероприятия является неуместным на фоне смертоносных лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

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Свой пост "король ужасов" обнародовал в социальной сети Bluesky, к которой присоединился после недавнего ухода из Х. Он сообщил, что намерен бойкотировать голосование, передает журнал The Hollywood Reporter.

"В этом году я не буду голосовать на церемонии вручения премии "Оскар", – отметил Кинг. – Они должны ее отменить. Никакого гламура, пока Лос-Анджелес в огне".

В ответ многие представители киноиндустрии выразили несогласие с писателем. Они аргументировали необходимость проведения церемонии тем, что отмена мероприятия "вряд ли кому-то поможет". Более того, предполагается, что вручение премии "Оскар" позволит привлечь средства, которые можно будет использовать для восстановления Лос-Анджелеса и помощи пострадавшим. Кинга такие аргументы не убедили.

"Я слышу, что вы, ребята, говорите об "Оскаре", мол, это праздник жизни, и что шоу должно продолжаться, и так далее, и тому подобное, – добавил Кинг. – Все это имеет определенный смысл, но для меня это похоже на Нерона, играющего на скрипке, пока горит Рим. Или, в данном случае, носящего модную одежду, пока горит Лос-Анджелес".

Ранее OBOZ.UA писал, что Американская киноакадемия перенесла объявление номинантов на 19 января, а саму церемонию "Оскар 2025" решила не отменять и провести ее в марте.

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