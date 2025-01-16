Что стало причиной лесных пожаров в Калифорнии: климатолог дала объяснение

Первопричиной лесных пожаров в южной Калифорнии, которые там до сих пор бушуют, в 85% случаев являются люди. Но масштабность бедствия, его сроки и распространение вызваны другими факторами – в частности, погодой, и рядом других явлений, включая глобальное изменение климата.

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Об этом рассказала известная климатолог, работница "Укргидрометцентра" Анжелика Ганчук. Она подчеркнула, что основным виновником катастрофичности ситуации в калифорнийском регионе являются ветры Санта-Ана.

"Эти северо-восточные ветры дуют с внутренней, сухой и горячей части материка, до побережья, набирая скорость при прохождении через сужение в горных хребтах, окружающих прибрежную городскую зону", – отметила Анжелика.

Указанные ветры дуют в противоположном направлении к обычному морскому воздушному потоку из Тихого океана, что приводит к отсутствию влаги в воздухе, пояснила климатолог.

Когда сухой воздух с континента и гор на большой скорости окутывает растение, оно отдает всю свою влагу в воздух и мгновенно высыхает. Это явление получило название "эффект атмосферного фенового высушивания". Учитывая, что в регионе уже длительное время продолжалается засуха, дополнительное высушивание превратило растительность в одну сплошную спичку, вспыхнувшую за мгновение", – утверждает эксперт.

Ветры Санта-Ана в Калифорнии наблюдаются ежегодно от 10 до 25 раз. При этом влажность воздуха снижается и не превышает 10% на все время явления.

"Нам сложно представить такие условия, потому что в Украине таких низких значений не бывает. Это фактически пустынные условия", – рассказывает Анжелика.

По ее словам, на ситуацию оказало влияние и глобальное изменение климата.

"Многие лесные массивы из-за изменения климата потеряли свой иммунитет к пожарам, ведь постепенно в регионе сокращаются влажные дни с туманами и дымкой, которые защищают растения от высушивания и легковоспламеняемости. Для Калифорнии очень ценна роса. Если есть роса, пожаров не будет. Но именно на появление росы оказывают большое влияние климатические изменения. Роса постепенно исчезавет во всех городах Земли", – объяснила климатолог.

Анжелика – известная украинская ученая-синоптик. Напомним, что она является участником 27-й Украинской антарктической экспедиции и успела поработать в Антарктиде.

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