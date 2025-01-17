Остались почти невредимыми: архитекторы объяснили, почему некоторые дома Лос-Анджелеса выдержали пожар. Фото, видео

Из более чем 12 тысяч сгоревших в пепел зданий в районах Пасифик Палисейдс и Малибу в Лос-Анджелесе, США, не менее пяти домов остались невредимыми. Даже строители считают это чудом: среди тысяч домов, простоявших десятилетиями, но уничтоженных пожаром, осталось лишь несколько – построенных совсем недавно. Но архитекторы говорят, что чудес нет, проекты их домов были рассчитаны на возможность пожаров.

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На фото выше – совершенно новое здание в Пасифик Палисейдс. Его спроектировал архитектор Грег Чейзен летом 2024 года, пишет Bloomberg. Ни один из других домов рядом с ним не уцелел.

По словам господина Чейзена, этот дом спасла "огнестойкая стратегия дизайна". Он объясняет: современный дизайн должен быть адаптирован к климату – в данном случае к климату Калифорнии, где именно погода влечет за собой масштабные лесные пожары.

В частности, как можно увидеть на фото и видео ниже, двор неповрежденного здания архитектора является уединенной территорией, свободной от растительности, отгороженной бетонными садовыми стенами.

"Жаль, что сосед припарковал машину у дома. На фото можно разглядеть расплавленный алюминий, там было 1200 градусов. Но стена двора препятствовала тому, чтобы много тепла попало в дом", – объяснил г-н Чейзен.

Остальные факторы дизайна более тонкие, отмечает издание. Так, вдоль дома нет карнизов или свесов, которые могут образовывать вихри и задерживать разносимый и раздуваемый сильным ветром уголь. Дом не имеет чердачных вентиляционных отверстий, чтобы искры не попадали внутрь металлической крыши с огнеупорным покрытием.

Двухскатный дом не зря без нескольких линий крыши, мансардных окон или других выступов. Они являются уязвимыми пересечениями во время пожара.

Не менее важны (а некоторые даже критичны) другие элементы "огнестойкой стратегии дизайна". Трудно поверить, но стены и перекрытия дома сделаны из дерева! Это хорошо и на случай землетрясения. Но дерево класса А устойчиво к возгоранию, как бетон или сталь. Закаленное стекло защищает внутренние помещения. И передняя часть дома украшена термически обработанной древесиной.

Издание приводит и другие дома и, соответственно, примеры "огнестойкого дизайна" других архитекторов. Все они едины в "простоте" – без лишних стенок, декора и т.п. Для климатически адаптивного дизайна свойственна "суперкомпактная форма что-то вроде дома в Монополии", цитирует издание другого автора неразрушенного огнем дома.

Считается, что такие защищенные от огня здания на 30–50% дороже обычного жилья. Но это не так. Напротив, строительство таких зданий совсем чуть-чуть, на 1–5%, но дешевле.

Как сообщал OBOZ.UA, первопричиной лесных пожаров в южной Калифорнии, которые до сих портам бушуют, в 85% случаев являются люди. Но масштабность бедствия, его сроки и распространение вызваны другими факторами, в частности погодой и рядом других явлений, включая глобальное изменение климата.

Кстати, информация и даже видео, как огонь сжег известный памятный знак на Голливудских холмах, надпись HOLLYWOOD, является фейком. Соответствующие доказательства можно увидеть здесь.

А вот рассказ, как в пожарах Лос-Анджелеса погиб актер с ДЦП, умолявший маму спасаться без него, к сожалению, правдивый.

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