Возле границы Беларуси с Польшей произошла стрельба, мигранты готовятся к новому штурму. Фото и видео

Ситуация на границе Польши с Беларусью, где находится большое количество мигрантов, которые хотят прорваться в ЕС, остается напряженной. Кроме того, там появились люди, которые еще больше нагнетают обстановку.

Так, мужчина на фото, представленном ниже, стрелял в воздух, а после этого пытался повредить польский пограничный шлагбаум. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Станислав Зарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Не способствуют спокойствию беженцев и слухи о том, что Польша якобы не дает согласия на перевод мигрантов в Германию.

Для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию и попытаться вернуть беженцев обратно в беларусь, польская сторона транслирует на границе такое обращение на понятном им языке:

"Польская граница остается закрытой и будет охраняться. Никто не имеет права пересекать ее без необходимых документов. Беларусь обманула вас. Беларуские службы используют вас. Вы можете потребовать, чтобы беларусы возместили затраты и вернули вас домой".

W związku z plotkami kolportowanymi wśród migrantów, na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec.



Przeciwdziałamy niebezpiecznej prowokacji.

1/2 pic.twitter.com/1qJnQW7RC6 — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

Вместе с тем, штаб польской пограничной службы в Twitter сообщает, что возле лагеря мигрантов вблизи пограничной Кузницы собирается все больше групп вооруженных беларуских офицеров. Среди беженцев при этом начались волнения.

Пограничники считают, что мигранты совершат новую серьезную попытку пересечения границы Польши и заявили, что готовы к этому.

Известно, что беларуские службы инструктируют беженцев, а также снабжают их слезоточивым газом и другим оборудованием. Кроме того, возле лагеря был замечен фургон для телетрансляции, а некоторые палатки иностранцев уже начали исчезать.

Напомним: в субботу, 13 ноября, около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши со стороны Беларуси. Были задержаны 22 гражданина Ирака.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

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Niektóre namioty zaczynają znikać. Cudzoziemcy dostają instrukcje, sprzęt oraz gaz od 🇧🇾 służb. Widać, że strona 🇧🇾 przygotowuje się dzisiaj na dużą próbę forsowania granicy. Nasze siły są w gotowości do działania @Straz_Graniczna @MON_GOV_PL @PolskaPolicja pic.twitter.com/UnL43czw19 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 14, 2021

Przy granicy z Polską po stronie Białorusi co chwilę pojawiają się osoby, które eskalują sytuację.



Ten mężczyzna oddał strzały w powietrze, potem próbował uszkodzić polską barierę graniczną. 👇 pic.twitter.com/0Be9hPEpIT — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 14, 2021

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