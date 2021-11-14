Возле границы Беларуси с Польшей произошла стрельба, мигранты готовятся к новому штурму. Фото и видео

София Закревская
София Закревская
Мир
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Возле границы Беларуси с Польшей произошла стрельба, мигранты готовятся к новому штурму. Фото и видео

Ситуация на границе Польши с Беларусью, где находится большое количество мигрантов, которые хотят прорваться в ЕС, остается напряженной. Кроме того, там появились люди, которые еще больше нагнетают обстановку.

Так, мужчина на фото, представленном ниже, стрелял в воздух, а после этого пытался повредить польский пограничный шлагбаум. Об этом в Twitter сообщил пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Станислав Зарин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Человек, который стрелял на границе.
Видео дня

Не способствуют спокойствию беженцев и слухи о том, что Польша якобы не дает согласия на перевод мигрантов в Германию.

Мигранты собрались на границе.

Для того, чтобы как-то стабилизировать ситуацию и попытаться вернуть беженцев обратно в беларусь, польская сторона транслирует на границе такое обращение на понятном им языке:

"Польская граница остается закрытой и будет охраняться. Никто не имеет права пересекать ее без необходимых документов. Беларусь обманула вас. Беларуские службы используют вас. Вы можете потребовать, чтобы беларусы возместили затраты и вернули вас домой".

Вместе с тем, штаб польской пограничной службы в Twitter сообщает, что возле лагеря мигрантов вблизи пограничной Кузницы собирается все больше групп вооруженных беларуских офицеров. Среди беженцев при этом начались волнения.

Рядом с этим населенным пунктом мигранты разбили лагерь.

Пограничники считают, что мигранты совершат новую серьезную попытку пересечения границы Польши и заявили, что готовы к этому.

Известно, что беларуские службы инструктируют беженцев, а также снабжают их слезоточивым газом и другим оборудованием. Кроме того, возле лагеря был замечен фургон для телетрансляции, а некоторые палатки иностранцев уже начали исчезать.

Напомним: в субботу, 13 ноября, около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши со стороны Беларуси. Были задержаны 22 гражданина Ирака.

О том, чем ситуация на белорусско-польской границе угрожает Украине и как начинался кризис с мигрантами, читайте в нашем материале.

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