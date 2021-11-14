Польша поймала Беларусь на переброске силовиков к границе. Видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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Польша поймала Беларусь на переброске силовиков к границе. Видео

Вблизи польско-белорусской границы зафиксировали несколько десятков вооруженных силовиков. Они появились в районе населенного пункта Кузница.

Об этом сообщается на странице польского Министерства обороны в Twitter. Также ведомство обнародовало соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Силовиков засекли в районе населенного пункта Кузница

Всего зафиксировано перемещение около 25 человек в форме во главе с командиром. Возле границы, как видно на кадрах, он давал им какие-то указания.

Видео дня
Некоторые силовики вооружены.

Некоторые из силовиков были вооружены.

Командир дает какие-то указания.
Белорусские силовики возле границы с Польшей.

В то же время Минобороны уточняет, что в районе Кузницы находится более 1000 мигрантов. За ними следят белорусские силовики.

Напомним, что на белорусско-польской границе сейчас наблюдается миграционный кризис. Они пытаются попасть в Польшу. Есть множество свидетельств, что их туда свозят белорусские силовики. Подробнее о ситуации читайте в нашем материале.

Мигранты пытаются прорваться из Беларуси в Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 13 ноября группа людей пыталась пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Один из них был найден мертвым.

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