Группа мигрантов прорвалась из Беларуси в Польшу, есть задержанные. Фото и все подробности

Вечером 14 ноября группа из примерно 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Беларуси. Они бросали камни в полицейских, более двадцати нелегалов были задержаны.

За субботу польские пограничники зафиксировали две попытки силового перехода границы, а также всего 223 человек, пытавшихся незаконно проникнуть в страну, сообщает телеканал TVN24 (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что около 17:00 по местному времени десятки беженцев прорвались на польскую сторону в районе села Старжины гмины Дубиче-Церкевне. Силовики задержали 22 граждан Ирака, передав их сотрудникам пограничной службы.

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Около 20:15 насильно перейти границу попыталась еще одна группа из нескольких десятков человек в окрестностях города Клюковичи. Дойдя до места, они забросали камнями польских полицейских. Один коп получил легкое ранения.

"На дверях в одном из полицейских авто была вмятина. Кроме этого, камень попал в голову полицейского из Лодзи. Сила удара была настолько велика, что его шлем повредился, правоохранителю понадобилась госпитализация", – заявили в Губернском управлении полиции в Белостоке.

Пограничная служба в первом воскресном объявлении в Twitter указала, что в целом 223 человека незаконно пытались пересечь польскую границу за прошедший день. А Минобороны страны опубликовало фотографии камней, которыми мигранты бросались в сторону польских силовиков.

По данным телеканала, также 14 ноября В Польше задержали четырех "курьеров" в связи с пособничеством незаконному пересечению границы. Это двое грузин, граждане Польши и Сирии. В полиции отметили, что эти люди перевезли в своих автомобилях 13 человек, которые незаконно пересекли границу страны.

С начала миграционного кризиса в стране были задержаны 265 лиц за помощь в незаконном пересечении польской границы. Они смогли перевезти на автомобилях более 1100 человек.

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