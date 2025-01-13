Вопрос только в том, какова будет следующая цель: Рютте заявил, что мира в Европе не будет, если Путин в Украине получит, что хочет

Будущее европейской и глобальной безопасности зависит от исхода войны в Украине. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что длительный мир возможен только при условии победы Украины.

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Об этом Рютте заявил 13 января в Брюсселе, выступая на заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам. По его словам, мира в Европе не будет, если Путин одержит победу в Украине.

Рютте подчеркнул – уступки агрессору станут путем к глобальной нестабильности.

"Если Путин получит, что хочет в Украине, мира не будет. Он уже начинал войны: Грузия в 2008-м, Украина в 2014-м и снова в 2022-м. Какая будет следующая цель?" – подчеркнул он.

По мнению генсека НАТО, любое соглашение, которое пойдет в пользу Путина, Си Цзиньпина или других авторитарных режимов, лишь укрепит их позицию. Потому мир возможен только тогда, когда Украина будет вести переговоры с позиции силы. Для этого необходима дальнейшая поддержка Запада – оружием, финансами и политическими обязательствами.

Рютте также упомянул о важности сотрудничества НАТО и ЕС. По его словам, союзники уже активизировали помощь Украине, о чем свидетельствуют решения, принятые на последней встрече в Рамштайне.

"Мы не можем позволить себе ожидания. Безопасность сегодня – это результат действий вчера. Поэтому мы должны наращивать оборонные мощности, поддерживать Украину и укреплять наши позиции уже сейчас", – подытожил Марк Рютте.

Отметим, что в ходе этого выступления генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны вкладывать в оборону гораздо больше 2% ВВП. Иначе жителям этих стран придется в будущем учить русский язык.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс предупредил, что в случае заключения "плохого соглашения" между Киевом и Москвой оно повлияет не только на Украину, но и на всю Европу. Российская агрессия должна быть остановлена, иначе она обязательно вернется.

По его словам, если Украина примет решение о том, что следует начинать переговорный процесс с Россией о завершении войны, то она должна иметь сильнейшие позиции для этого. Партнеры обязаны помочь Киеву вступать в возможный диалог с государством-агрессором с позиции силы.

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