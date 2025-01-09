Надо сделать так, чтобы Украина могла вести переговоры с РФ с позиции силы, – министр обороны Нидерландов

Если Украина примет решение о том, что следует начинать переговорный процесс с Россией о завершении войны, то она должна иметь сильнейшие позиции для этого. Партнеры обязаны помочь Киеву вступать в возможный диалог с государством-агрессором с позиции силы.

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Об этом сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передает Укринформ. Главным козырем Украины во время переговоров должна быть сила на поле боя и в экономике.

"Мы должны и дальше делать все возможное для укрепления Украины, и мы будем это делать", – сказал он.

Глава оборонного ведомства рассказал, что Нидерланды уже предоставили Украине военную помощь на около 6 миллиардов евро. Только в последнем квартале 2024 года государством было выделено 2 миллиарда евро в виде военной помощи, включая истребители F16 и беспилотники.

Кроме того, Нидерланды вместе с партнерами ищут способы увеличения количества учений украинских военнослужащих.

В то же время министр подчеркнул, что Украине все еще необходимы средства противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы, дроны и технологии для борьбы с беспилотниками, а также средства для дальнейшего развития украинской оборонной промышленности.

По словам Брекельманса, героическая борьба Украины за свободу и демократию "мотивирует нас предоставлять Украине то, в чем она нуждается".

"Украина заставляет Россию платить высокую цену за ее агрессию. Почти три года Украина удерживает Россию от больших прорывов. Это чрезвычайное достижение. Однако меня глубоко беспокоят непрерывные российские авиаудары и участие северокорейских войск", – добавил министр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Рубен Брекельманс предупредил, что в случае заключения "плохого соглашения" между Киевом и Москвой оно повлияет не только на Украину, но и на всю Европу. Российская агрессия должна быть остановлена, иначе она обязательно вернется.

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