Нидерланды предостерегли от 'плохого соглашения' между Украиной и РФ, иначе агрессия вернется

В Нидерландах предупредили, что в случае заключения "плохого соглашения" между Киевом и Москвой оно повлияет не только на Украину, но и на всю Европу. Российская агрессия должна быть остановлена, иначе она обязательно вернется.

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Если же страна-агрессор победит сейчас, она неизбежно вернется и в Украину, и в границы НАТО. Соответствующее заявление сделал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

Он напомнил, что после завершения Второй мировой войны люди живут в Европе, где свобода торжествует, а агрессия наказывается.

"Если в Украине будет "плохая сделка", мы точно будем жить в другой Европе", – отметил Брекельманс.

The Wall Street Journal пишет, что Украина уже начала активный диалог с переходной администрацией избранного президента США Дональда Трампа по поводу прекращения войны с Россией. Главной целью этих переговоров является согласование позиций мирного урегулирования еще до инаугурации Трампа.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией. Этот вопрос нужно поставить на паузу, пока западные союзники не смогут отправить нашим Силам обороны больше военной помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в России же заявили, что они не готовы к каким-либо переговорам по прекращению войны в Украине. В Кремле не видят оснований для таких обсуждений.

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