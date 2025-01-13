'Иначе придется учить русский язык': Рютте пригрозил странам ЕС, которые не хотят увеличивать расходы на оборону

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал европейские страны вкладывать в оборону гораздо больше, чем 2% ВВП. Иначе жителям этих стран придется в будущем учить русский язык.

Видео дня

Об этом он заявил 13 января на заседании комитета Европейского парламента в Брюсселе (Бельгия), передает Barron's. Генсек сказал, что глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе. И показателя в 2% ВВП на оборону, который был определен более 10 лет назад, уже недостаточно.

"Вам придется изучать русский язык через 4-5 лет, если не будете выделять на военные нужды гораздо больше денег, чем нынешние 2% ВВП", – предупредил Рютте.

Он добавил: если не делать этого, то придется посещать курсы русского языка либо "бежать в Новую Зеландию".

"Здорово было бы иметь что-то вроде европейского НАТО, но тогда забудьте про 2% ВВП. Тогда вам надо будет повысить [оборонные] расходы до 8-10%", – указал нидерландский политик.

Российско-украинская война

Конечно же, в своем выступлении он вспомнил о войне РФ против Украины. "Сейчас Украина явно не участвует в переговорах, поскольку в сейчас они не могут вести переговоры с позиции силы", – заявил Рютте европейским законодателям.

"Мы должны сделать больше, чтобы гарантировать, что, изменив траекторию конфликта, они [украинцы] смогут занять позицию силы", – добавил он.

Рютте подчеркнул: все хотят, чтобы война закончилась. И в первую очередь все хотят, чтобы этот мир продолжался

"Мир не будет длиться долго, если [Владимир] Путин добьется своего в Украине, потому что тогда он будет продолжать действовать", – предупредил генсек.

Как писал OBOZ.UA, 9 января в рамках встречи "Рамштайн" президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!