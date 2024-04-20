Военная база в Ираке подверглась авиаудару: есть погибший и раненые. Видео

В Ираке на военной базе Калсо, которой пользуются иракские Силы народной мобилизации, прогремел взрыв. В результате атаки по меньшей мере один военный погиб, еще шестеро получили ранения.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, взрыв произошел в результате авиаудара по базе поздно вечером 19 апреля. Кто стоит за этой атакой, неизвестно, отмечает издание.

В то же время, один из американских чиновников на условиях анонимности рассказал Reuters, что "в Ираке не было никакой военной активности США".

База Калсо расположена вблизи города Искандария в 50 км от столицы Ирака Багдада.

Силы народной мобилизации начинали деятельность как вооруженные группировки, которые впоследствии Ирак признал официальными силами безопасности. Они принимали участие в атаках на силы США в Ираке во время израильской кампании в Газе, но в феврале прекратили эти действия, пишет Reuters.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 февраля США нанесли удары по объектам связанным с Ираном формирований в Ираке и Сирии. Это было ответом на атаку дрона по базе США в Иордании, ввследствие которой погибли трое американских военных и еще около 40 получили ранения.

В Ираке воздушные атаки США назвали нарушением своего суверенитета. В Вашингтоне в свою очередь заверили, что проинформировали иракское правительство о планах нанести удары.

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