Ирак назвал удары США 'нарушением суверенитета страны'

Официальный представитель Вооруженных сил Ирака Яхья Расул пожаловался на удары Соединенных Штатов по территории страны в ночь на 3 февраля. По его словам, воздушные атаки американских войск являются "нарушением суверенитета страны".

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При этом в Вашингтоне заверили, что проинформировали правительство Ирака о планах нанести удары. Об этом сообщает DW.

Расул заявил, что действия США подрывают усилия иракского правительства и создают угрозу, которая может привести Ирак и весь регион к тяжелым последствиям. Также он возмутился, что американские ракетные удары будут иметь серьезные последствия для безопасности и стабильности в Ираке и регионе.

В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон проинформировал правительство Ирака о планах нанести удары. По его словам, центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении воздушных ударов по целям в Сирии и Ираке.

Под атакой американских войск оказалось подразделение "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним исламистские группировки. Всего было обстреляно 85 целей с помощью 125 высокоточных боеприпасов. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека заявил, что в результате атаки в Сирии погибло не менее 18 иранских боевиков.

Напомним, 2 февраля США начали наносить авиаудары по территории Сирии и Ирака. Удары поразили более 85 целей, по ним выпустили более 125 высокоточных боеприпасов. Поражены командные центры, разведцентры, ракетные установки, склады дронов, а также логистические объекты.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что по его указанию вооруженные силы государства нанесли удары по объектам в Ираке и Сирии, которые КСИР и связанные с ним боевики используют для нападения на силы Штатов. Он отметил, что эти атаки являются началом ответа Вашингтона за нападения на американские и коалиционные силы

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